Haftanın Sinevizyonu

Kaygı

Haber kanalında kurgucu olarak çalışan 30’lu yaşlarındaki Hasret uzun süredir aynı kâbusu görmektedir. Tekrarlayan kâbusla aklına bir soru düşer: Annesiyle babası trafik kazasında ölmemiş olabilir mi? Toplumsal bellek ve etki alanları temeline oturan psikolojik gerilim Kaygı, müzisyen anne-babası 20 yıl önce trafik kazasında ölen bir kadının kâbusuyla ilerliyor. Hasret, gerçekle sanrının paslaştığı tekinsiz bir ülkede yaşıyor. Geçmişini hafızasında arıyor. Filmin yönetmeni 28. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Yarışmasında​ Jüri Özel Ödülünü aldı. Filmin başrollerini Algı Eke, Özgür Çevik, Selen Uçer ve Asiye Dinçsoy paylaşıyor.



Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Saplantı 11:10 13:40 16:10 18:40 21:10 23:45 (Cm-Cts)

Gerçeğin İki Yüzü 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00 23:30 (Cm-Cts)

Eski Sevgili 11:30 13:30 15:30 17:30 19:40 21:50 23:40 (Cm-Cts)

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

Kadıköy Rexx

Derinliklere Yolculuk 12:00 17:00 21:30

The Circle 11:30 14:00 16:30 19:00 21:15

Galaksinin Koruyucuları 2 11:00 13:30 16:00 18:30 21:15

Blue 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

Kadıköy Kadıköy

Gerçeğin İki Yüzü 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Zer 18:00 20:30

Hızlı ve Öfkeli 8 11:00 13:15 15:30

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (0216) 3377400