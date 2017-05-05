Haftanın Sinevizyonu

Dalida

Kahire’de doğup ünü dünyaya yayılan, 1950’lerde Fransızca’dan Arapça’ya, Almanca’dan İtalyanca’ya bir sürü dilde şarkılar söyleyip milyonlarca hayran edinmiş Dalida’nın trajik hayatı ele alınıyor. Film boyunca seyirci, Dalida’yı hem kariyerinin önemli noktalarında hem de hayatının özel anlarında keşfetme fırsatı elde ediyor. Fransız yapımı filmin yönetmeni Lisa Azuelos. Başrollerini Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve’in paylaştığı “Dalida” Moda Sahnesi’nde 14.00 ve 18.30 seanslarında izlenebilir.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Çatışma 11:00 15:20 19:40

Dalida 11:15 14:00 16:40 19:20 22:00

The Circle 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 23:30 (Cm-Cts)

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

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Kadıköy Rexx

Galaksinin Koruyucuları 2 11:00 13:30 16:00 18:30 21:15

The Circle 11:30 14:00 16:30 19:00 21:15

Nereden Nereye 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Beden ve Ruh 12:30 16:45 21:00

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

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Kozyatağı Avşar Kozzy

Dalida 11:00 13:30 16:00 18:30 21:15

The Circle 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Galaksinin Koruyucuları 2 11:15 14:15 15:30 Türkçe 17:15 18:30 Türkçe 20:15 21:30

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247

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Kadıköy Kadıköy

Kolonya Cumhuriyeti 11:00 13:00 15:00 17:00 19:0021:00

Hızlı ve Öfkeli 8 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (0216) 3377400