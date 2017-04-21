Haftanın Sinevizyonu

Beden ve Ruh

Berlin’de ödüle doymayan film, birbirini hiç tanımayan nev-i şahsına münhasır Endre ve Maria’nın rüyalarının da işin içinde olduğu alışılmadık, komik ve masalsı aşklarını anlatıyor.

Bir mezbahada yöneticilik yapan ve pek de konuşkan sayılmayan Endre’nin hayatı, mezbahayı denetlemek için gelen Maria’nın ortaya çıkması ile tamamen değişir. Endre, görür görmez etkilendiği Maria’ya karşı olan duygularını kendine bile söyleyemez. Maria’nın kılı kırk yaran tavrı da bu durumu kolaylaştırmamaktadır. Fabrikada gerçekleşen hırsızlık olayının soruşturması devam ederken bu iki insan aslında her gece kimsenin bilmediği bir âlemde buluşmaktadır. Bu Macar filmi 21 Nisan Cuma’dan itibaren Kadıköy Rexx’te 12.30, 16.45 ve 21.00 seanslarında izlenebilir.

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Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Kartal Avcısı Kız 11:00 17:45 19:50

Mezeci Çırağı 15:20

Yaşamak Güzel Şey 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 23:30 (Cm-Cts)

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

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Kadıköy Rexx

Hızlı ve Öfkeli 8 11:00 11:30 13:30 14:00 16:00 16:30 18:30 19:00 21:00 21:30

Koca Dünya 12:00 14:00 16:45 21:30

Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:15

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

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Kadıköy Moda Sahnesi

David Lynch: Yaşam Sanatı 13:30 17:30

Kırmızı Kaplumbağa 12:00 19:30

Neruda 15:30 21:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

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Kozyatağı Avşar Kozzy

Yaşamak Güzel Şey 11:45 14:15 16:15 19:15 21:30

Hızlı ve Öfkeli 8 11:00 12:00 14:00 15:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:45

Şirinler 3: Kayıp Köy 11:30 Türkçe 13:30 Türkçe 15:30 Türkçe 17:30 Türkçe 19:30 Türkçe 21:30 Türkçe

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247