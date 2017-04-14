Haftanın Sinevizyonu

Yaşamak Güzel Şey

Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı bir adam, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar. Müfit adeta bir anti kahramana dönüşmüştür.

Yaşamak Güzel Şey, Müfit Can Saçıntı’nın üçüncü filmi olarak 14 Nisan 2017’de gösterime giriyor.

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Şirinler 3: Kayıp Köy 11:00 Türkçe 13:10 Türkçe 15:20 Türkçe 17:30 Türkçe 19:40 Türkçe 21:50 Türkçe

Patron Bebek 11:10 Türkçe 13:30 Türkçe 15:45 Türkçe 18:00 Türkçe 20:30 Türkçe

Kabuktaki Hayalet 11:15 13:40 16:10 18:40 21:10 23:40 (Cm-Cts)

Hayat 11:15 13:40 16:10 18:40 21:10

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

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Kadıköy Rexx

Koca Dünya 12:00 14:00 16:45 21:30

Neruda 19:15

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

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Kadıköy Moda Sahnesi

David Lynch: Yaşam Sanatı 12:00 17:30

Kırmızı Kaplumbağa 14:00 21:30

Neruda 15:30 19:30

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

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Kozyatağı Avşar Kozzy

Şirinler 3: Kayıp Köy 11:30 Türkçe 12:30 Türkçe 13:30 Türkçe 14:30 Türkçe 15:30 Türkçe 16:30 Türkçe 17:30 Türkçe 19:30 Türkçe 21:30 Türkçe

Baraka 11:00 13:30 16:00 18:30 21:15

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Kabuktaki Hayalet 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247