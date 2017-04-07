Haftanın Sinevizyonu

Koca Dünya

Ali ile Zuhal yetimhanede büyümüş iki gençtir. Kardeş oldukları söylenir. Öyle değilse bile geçen zaman ve sahipsizlikleri onları kardeş gibi yakınlaştırmıştır. Film Ali ile Zuhal’in yetimhane dışındaki koca dünyanın kucağına savunmasız fırlatılıp atıldıkları sırada başlar. Ali ve Zuhal, yetimhaneden çıkıp bu koca dünyaya attıkları ilk adımda suçla tanışırlar. Onlar için artık insanlar arasında yaşamak olanaksız hale gelmiştir; sığındıkları orman, onlar için bir tür ıssız adaya dönüşür. Medeni dünyadan dışarıya fırlatılıp atılan iki çocuk, insanlığın tüm serüvenini burada sil baştan yaşayacaktır. Venedik Uluslararası Film Festivali 2016 Orizzonti Jüri Özel Ödülü, Bağımsız Sinema Yazarları En İyi Yönetmen Ödülü, Adana Altın Koza Film Festivali 2016 En İyi Film, Film-Yön En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmeni ve Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödüllerinin sahibi, Reha Erdem’in son filmi “Koca Dünya”, 7 Nisan’dan itibaren Kadıköy Rexx’te 12.00, 16.45 ve 21.30 seanslarında izlenebilir.

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Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Umut Bahçesi 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00 23:30 (Cm-Cts)

Patron Bebek 11:30 Türkçe 13:45 Türkçe 16:00 Türkçe 18:30 Türkçe 21:00 Türkçe

Nocturama: Paris Yanıyor 13:30 16:20 19:10 22:00

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

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Kadıköy Rexx

Biz Size Döneriz 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Sonsuz Aşk 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00

Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:15

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

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Kadıköy Kadıköy

Kabuktaki Hayalet 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Aquarius 11:00 14:00 17:00 20:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

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Kozyatağı Avşar Kozzy

Umut Bahçesi 11:00 13:30 16:00 18:30 21:15

Aşk Uykusu 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30

Patron Bebek 11:00 Türkçe 13:00 Türkçe 15:15 Türkçe 17:15 Türkçe 19:30 Türkçe 21:30 Türkçe

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247