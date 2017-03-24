Haftanın Sinevizyonu

David Lynch: Yaşam Sanatı

David Lynch hayatını belirleyen senelerine doğru seyirciyi özel bir yolculuğa çıkarıyor. Amerika’nın pastoral, küçük bir kasabasındaki yaşamından Philadelphia’nın karanlık sokaklarına doğru, sinemanın en karmaşık figürlerinden birini şekillendiren olayları takip ediyoruz. David Lynch: Yaşam Sanatı, Lynch’in kendi sanat, müzik ve erken dönem filmlerini bir araya getirip yönetmenin kendine has dünyasının karanlık köşelerini aydınlatıyor ve bizlere onu bir insan ve sanatçı olarak daha iyi anlama fırsatı sunuyor.

Belgesel, 24 Mart Cuma’dan itibaren Kadıköy Moda Sahnesi Sineması’nda 15.30 seansında izlenebilir.

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Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)

Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk 11:00 13:30 16:00 18:30 19:00 21:00 21:30 23:30 (Cm-Cts)

Güzel ve Çirkin 11:00 Türkçe 13:45 Türkçe 16:30 19:15 22:00 23:30 (Cm-Cts)

Deli Aşk 11:10 13:40 16:10 18:40 21:10

Adres: CKM. Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan (216) 3580202

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Kadıköy Rexx

Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:15

Deli Aşk 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15

Neruda 14:15 21:15

Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. No:2022 (216) 3360112

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Kadıköy Kadıköy

Aquarius 11:00 14:00 17:00 20:00

Recep İvedik 5 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 3377400

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Kozyatağı Avşar Kozzy

Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeküstü Aşk 11:00 13:30 16:00 18:30 19:15 20:45 21:30

Bu Dünyanın Dışında 19:00 21:30

Güzel ve Çirkin 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15

Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı (0216) 6580247