Haftanın Sinevizyon

Haftalık Bağımsız Gazete 05 Nisan 2019
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The Old Man and the Gun

Daha önce Alcatraz Hapishanesi'nden kısa süreliğine de olsa kaçmayı başarmış profesyonel suçlu Forrest Tucker (Robert Redford), 1979'da San Quentin Hapishanesi'nden de kaçmış, 70 yaşına gelmesine rağmen yakalanmamayı ve soygunlara devam etmeyi başarmaktadır. Dedektif John Hunt (Casey Affleck) ise kibar hırsız Tucker'ı yakalamak için tamamen seferber olmuş durumdadır.
Film, Forrest Tucker'ın (1920-2004) gerçek öyküsünden esinlenerek çekildi. 5 Nisan’da sinemalarda.

Hayvan Mezarlığı

Doktor Louis Creed (Jason Clarke), eşi Rachel Creed (Amy Seimetz) ve 2 çocuğuyla birlikte şehir merkezinden uzakta müstakil bir eve taşınmıştır. Müthiş bir ormanın içinde bulunan evin arazisi, dışarıya gösterdiğinden çok daha fazlasını saklamaktadır. Yan taraftaki evcil hayvan mezarlığının laneti, Creed ailesinin üzerine çökecektir.
Stephen King'in romanından uyarlanan Hayvan Mezarlığı, ilk olarak 1989'da sinemaya uyarlanmıştı. 5 Nisan’da vizyona giren bir  “klaisk” korku filmi.

Kadıköy Sineması

  • Loro: 11.00 - 18.30
  • Herkes Biliyor: 16.00 - 21.15
  • Güzel Oğlum: 13.45

GECE SEANSI:

  • Altın Eldiven: 6 Nisan Cumartesi - 23.59

Adres: Bahariye Cad. No:25 Kadıköy (0216) 337 74 00

Moda Sahnesi Sineması

  • Sibel 14:30 19:00
  • Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında 12:00  21:00
  • Kefernahum 16:30

Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. No:34/27 Kadıköy (216) 3305800

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