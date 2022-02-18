Haftanın Pusulası

KİTAP

Aşağİstanbul

Genç yazar Melis Sena Yılmaz, ilk çocuk romanında okurunu, gerçeküstü bir başka İstanbul’a davet ediyor. Galata semtinden ulaşılan Aşağİstanbul’un gizemli sokaklarında unutulmayacak bir yolculuğa çıkarıyor. Babasının izini süren, bilinmezi kovalayan bir çocuğun gözünden, duru bir dille akan roman, sürpriz karakterlerle ve şaşırtıcı mekânlarla renkleniyor. Çocukluğun sınırsız hayal gücüne övgü niteliğindeki fantastik macera, “Başka bir İstanbul olsaydı, nasıl olurdu?” sorusunu düşündürüyor. Sahip çıkmamız ve yaşatmamız gereken farklılıkların değerini duyumsatıyor. (Tanıtım Bülteninden) Günışığı Kitaplığı / 200 sf / 35 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Perşembe Günü Cinayet Kulübü / Richard Osman / Bilgi Yayınevi Çeşmeönü – Cihangir / Nazan Alkan / Nota Bene Yayınları Shuggie Bain / Douglas Stuart / Can Yayınları

ALBÜM

İstanbul - Tel Aviv hattı: Remotely Close

İstanbul ve Tel Aviv’den on dört müzisyeni bir araya getiren iş birliği albümü “Remotely Close”, 18 Şubat’ta tüm dijital platformlarda yerini alıyor.

“Remotely Close”, farklı müzik türlerinde üretimleri bulunan on dört sanatçıyı, yedi şarkıda bir araya getiriyor. Komşu coğrafyalarda, birbirini besleyen seslerle büyüyen sanatçılar, ortak hislerden ilham alarak yaşadıkları toprakların müzikal mirasını şimdiki zamanın ruhuyla birleştiriyor. Kayıtları pandemi koşullarında, çoğunlukla ev stüdyolarında gerçekleştirilen şarkıların prodüksiyonu da albümde yer alan müzisyenlere ait.

Albümde geleneksel sesler kadar çağdaş işlerden, yalnızlık, özlem ve neşeden izler bulunuyor. “Remotely Close” hip hop, caz, elektronik müzik gibi türlerin kesişiminde, Anadolu, Akdeniz ve Orta Doğu melodilerinin birbirinin içinde eridiği yerde dinleyicileri bekliyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

En La Tierra / Serkan Tosun

Sanma Yokum / Cihan Mürtezaoğlu

Asla / Vedat Sakman

FİLM

Big Bug

Efsane film “Amélie”nin yönetmeni Jean-Pierre Jeunet, yaklaşık on yıl aradan sonra absürt bir bilim-kurgu filmiyle karşımızda! Netflix yapımı olan “Big Bug” yine bize Jeunet’nin renkli dünyasını yansıtıyor ama bu sefer Amélie’deki kadar umutlu değil. 2045 yılındayız, android robotlar hayatımızın bir parçası haline gelmiş, her şey bir el hareketiyle yapılıyor ve nihayet uçan arabalar hayata geçmiş. Lakin karmaşık ilişkilerin olduğu bir evin, sahiplerine bağlı robotları, onların iyiliği için “dışarıdaki tehlikeye” karşı aileyi eve hapseder ve dışarıya çıkmalarına izin vermez. Dışarıdaki tehlike ise, insanları güvenlik zaafı olarak gören ülkenin robot polisleri… Özetle, “robotlar dünyayı ele geçirecek” distopyasını Jean-Pierre Jeunet’in esprili, neşeli, renkli yorumuyla izlemek isterseniz Big Bug, Netflix’te.