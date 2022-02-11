Haftanın Pusulası

KİTAP

Açıyorum Gözlerimi

“İnsanın kaç ölümü olur? Bir, beş, yirmi... Olası bütün hayatlarının ölümlerini bir ölümde mi yaşar? Yaşar mı dedik, pardon. Ölüm yaşanmaz. Ölüm, ancak ölerek bilinir. Yani bilinmez... Yine de tahmin edilemez mi?”

Özgür Akarsu, “Kapıyorum gözlerimi...” diye biten öyküsünü, “Açıyorum gözlerimi...” cümlesiyle başlayan yeni bir öyküye bağlarken, birbirini hiç durmaksızın kovalayan ölüm ve yaşama göz kırpıyor. Kitabını, ölüm kadar yaşama dair öykülerle de ustalıkla yoğururken gözlerini yeni bir güne, hayata sonuna kadar açmaktan yana.

“Açıyorum Gözlerimi”, doğmaktan başka nedir ki? (Tanıtım Bülteninden) NotaBene Yayınları / 176 sf / 37 TL

Sanal kitap mağazası kitapyurdu’ndan aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Gece Yarısı Kütüphanesi / Matt Haig / Domingo Yayınevi Körlük / Jose Saramago / Kırmızı Kedi Yayınevi Şeker Portakalı / Jose Mauro De Vasconcelos / Can Yayınları

ALBÜM

Yeni çıkan cover’lar

Bu hafta üç yeni cover (yeniden yorumlanmış) şarkı dijital platformda yerlerini aldı. Bunlardan ilki efsane grup Duman’ın üyelerinden Batuhan Mutlugil’in yorumladığı “Affet” şarkısı. Murathan Mungan’ın süpervizörlüğünü yaptığı, yabancı şarkılara Türkçe sözlerin yazıldığı “Aşk Tesadüfleri Sever” albümünde Müslüm Gürses’in seslendirdiği şarkılardan biri olan Affet, Mutlugil’in gitar sololarıyla başka bir anlam kazanıyor.

Bu haftaki ikinci cover ise Cem Adrian’ın yorumladığı Yeni Türkü’nün klasiklerinden “Çember” oldu. 11 Mart’ta yayınlanacak olan “Yeni Türkü Zamansız” albümünde yer alacak şarkılardan biri olan “Çember”, single olarak yayınlandı.

Senem Demircioğlu ile İklim Tamkan ise Mehmet Güreli’nin unutulmaz “Uçurtma” şarkısını yeniden yorumladı.

Ruhu doyuran şarkılar:

Öyleyse ölürüm / Doğan Duru

Gemiler / Orhan Atasoy

The Fall / Jon Bryant

DİZİ

Godless

2017’de Netflix’te yayınlanmış olan “Godless / Tanrısız” iyi bir Amerikan western dizisi. Tek sezonluk mini dizi 7 bölümden oluşuyor ve ortalama 1 saat olan her bir bölümü, sinematik öğeleriyle göz dolduruyor.

Steven Soderbergh ve Scott Frank ikilisinin yönetmenliğini yaptığı dizinin konusuysa şöyle: 1884 yılındayız. Frank Griffin, Batı’da terör estiren ve herkesin korktuğu bir hayduttur. Çetesiyle beraber soygunlar yapar, karşısına çıkanları acımadan öldürür ve istedikleri yerde katliam yapar. Bir gün soygun sırasında Frank, oğlu gibi gördüğü ve yetiştirdiği Roy Goode tarafından ihanete uğrar. Bunun üzerine Frank, çetesiyle beraber Roy’un peşine düşer ve kasaba kasaba onu aramaya başlar. Roy, La Belle isimli sadece kadınlar ve çocukların yaşadığı kasabaya sığınır. Kasabanın tüm yetişkin erkekleri ise maden patlamasında ölmüştür.

Jeff Daniels, Jack O’Connel ve Michelle Dockery’nin başrolleri paylaştığı dizi, sinema keyfi sunuyor.