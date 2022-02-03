Haftanın Pusulası

KİTAP

Tavana Bak

Kuş kusan kadınlar, yumurtadan çıkan çocuklar, kelimeleri tükenen bir dil ve sinestezik bir çeviri denemesi... Firdevs Ev’in, İthaki Yayınları etiketiyle 2 Şubat’ta okurla buluşan ilk öykü kitabı “Tavana Bak”, dört bölümden oluşuyor: Topluluk olmanın facialarına odaklanan Çoğalma; yoksunluğa ve ıssızlığa merakla bakan Eksilme; köprüler kurma telaşında Denklik ve absürtlüğü kucaklamayı deneyen Döngü. Büyülü gerçekçi öğelerin ağırlığını hissettirdiği kitap, tavana bakarken fısıltıyla anlatılacak tekinsiz ve oyuncu öyküler bulmayı hedefliyor. (Tanıtım Bülteninden) İthaki Yayınları / 144 sf / 26 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Klara ile Güneş / Kazuo Ishiguro / Yapı Kredi Yayınları Didik Didik Freud / Şenol Ayla / Can Yayınları Amerika Atilla’ya Karşı: Amerikan Hapishanelerinde Bir Türk Bankacı / Hakan Atilla / Doğan Kitap

ALBÜM

Kalben / Eski Dünyanın Yangını

Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Kalben, kaleme aldığı “Eski Dünyanın Yangını” adlı romanı ile aynı adlı yeni albümünü dinleyicilerle buluşturdu.

Hazırlığına 2009'da başladığı romanını da 2019'dan beri yazdığını dile getiren Kalben, “Beslenme sürem o kadar uzun oldu ki bu ilk roman için. Zamanımın olması da çok keyifli açıkçası. Buradan yazarak ekmeğini kazanan herkese de özellikle sevgi ve saygımı göndermek istiyorum. Çünkü çok özel bir meslek.” dedi.

Sanatçı, şarkıların düzenlemesinde kıymetli müzisyenlerin yer aldığını belirterek, “Bu albüm benim için hafifleme, özgürleşme ve buluşma albümü. Bence söz yazımı ve vokal olarak da en özgür olduğum albüm.” değerlendirmesinde bulundu.

Kalben, bir plak hazırlığında olduğunu sözlerine ekleyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne plağı yetiştirmeye çalıştığını dile getirdi.

Ruhu doyuran şarkılar:

İstiklal / Mor ve Ötesi

Ada / Ahmet Ali Aslan

Exist for love / Aurora

FİLM

Böyle Kaldık!

Pandemi sırasında Paris karantinaya alındığında birçok insan çareyi şehirden kaçmakta bulur. Bir apartmanın sıra dışı sakinleri ise, bu süreci birlikte geçirmek zorundadır. Apartman sakinleri, yeni hayatlarına alışmaya çalıştıkları bu süreçte birbirlerine uyum sağlamak zorunda kalır.

Pandemi döneminde yaşadıklarımızı çoğunlukla ti’ye alarak anlatan filmin senaryo yazarı, yönetmeni ve başrol oyuncusu Dany Bonn. Filmin oyuncu kadrosunda Dany Boon’un yanı sıra Francois Damiens, Laurence Arné, Yvan Attal ve Jorge Calvo gibi ünlü Fransız oyuncular yer alıyor. Keyifli bir 2 saat 5 dakika geçirmek isterseniz film Netflix’te yayında.