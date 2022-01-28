Haftanın Pusulası

KİTAP

Dehlizler ve Rüyalar

Kadınlar, erkekler, sokaklar; boğulan, sıkışan ve yorulan hayatlar... Bir öykünün insanlığın yaşam kesitlerinden çıkıveren her küçük dehlizin içindeki yolculuk olduğunu bilir okur elbette. Dehlizin içinde kaybolmayı becerebilmektir aslolan. Dolambaçlı yollarda sahici insanların kanlı canlı bedenleri akar anlatı ormanında çoğu kez. Rüyaları vardır her birinin. Uyanınca gerçekliğin katılığına ilenir öykü kahramanı. Pişen yemeğin kokusunda, belediye otobüsünün bir köşesinde sabahın alacasında mesaiden alelacele çıkmak isteyen yolcuların düşüdür öykü aslında. Anlatılan benim, senin ve belki hiç kimsenin hikaye/m/n/si... Kadıköylü yazar Erinç Büyükaşık, yeni kitabında yine sokaklarda, kalabalık caddelerde, boğucu ofislerde, ev içlerinde soluk almakta zorlanan bir nice insanın zihninden ve rüyalarından sesleniyor okuruna. (Tanıtım Bülteninden) Liman Yayınevi / 122 sf / 35 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar:

Sahte Sultan / Mahfi Eğilmez / Remzi Kitabevi Sevgi Neredeyse, Tanrı Oradadır / Lev Nikolayeviç Tolstoy / Remzi Kitabevi Sen Yola Çık Yol Sana Görünür / Hakan Mengüç / Destek Yayınları

ŞARKI

Barış Diri / Mendilimde Kan Sesleri

Ödüllü film ve dizi müzisyeni Barış Diri’nin “Sen Ben Lenin” filmi için bestelediği “Mendilimde Kan Sesleri” adlı şarkısı tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Montpellier Film Festivali, Uluslararası Ankara Film Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nden en iyi müzik ödülleri bulunan Barış Diri, film ve dizilerde yer alan “Davudi” “Yine Gönlüm Karardı” “Yalnızlık Zor” “Sana İhtiyacım Var” gibi şarkıları ile müzikseverlerin dikkatini çekmişti. Kasım 2021’de gösterime giren Sen Ben Lenin’in de müziklerini üstlenen Barış Diri film için şair Edip Cansever’in Mendilimde Kan Sesleri adlı meşhur şiirini besteledi. Şarkıda, bir dönem popüler müziğe damga vuran Seyyal Taner ise yorumcu olarak dinleyicinin karşısına çıkıyor. Farklı disiplinlerin ve sanatçıların buluştuğu bir proje olarak Mendilimde Kan Sesleri dinleyenlerde ilgi uyandırıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Kül / Cem Adrian

Sevmemeliyiz / Sena Şener

Toprak Yağmura / Can Ozan

FİLM

Marley ve Ben

Yeni evli çift John ve Jenny, çocuk yapmadan önce köpek almaya karar verirler. Efsanevi müzisyen Bob Marley’nin ismini alan küçük yavru köpekleri hemen büyümüştür.

Ancak Marley eğitimine cevap vermemektedir ve sahiplerinin emirlerini hiçbir zaman uygulamaz. Gün geçtikçe Marley evi mahvetmeye başlar. Zaman içinde üç çocukları olan John ve Jenny, Marley ile birlikte yaşlanırken bir köpekle yaşamaktan çok şey öğrenir. Sevimli ama bir o kadar da hınzır köpeğin bir aileyle birlikte keyifli ve zaman zaman da hüzünlü hikayesi. 9 yaş üstü çocukların da izleyebileceği 2008 yapımı film Netflix’te yayında.