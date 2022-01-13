Haftanın Pusulası

KİTAP

Hayattayız Nihayet

27 yıldır cezaevinde tutulan İlhan Sami Çomak’ın yeni şiir kitabı “Hayattayız Nihayet” çıktı.

Sevdiği hayata ses gönderiyor duvarların ardından şair. Nicedir yazdıklarını içeriden bize ulaştıran Çomak, şiirin olanaklarıyla hapishaneden sözcüklerle adeta firar ediyor. Yan yana gelmemiş sözcükleri duvarların gölgeli güneşinde büyüterek şiire dönüştüren bir duyarlılığın yeni şiirleri bir araya geliyor Hayattayız Nihayet kitabında. Daha önceki şiirlerine akran, akraba, sırdaş ama bir o kadar da yeniliğe açık, denemekten korkmayan ve ısrarla yatağını değiştirmek için uğraşan bir ırmağın delişmenliği hakim şiirlere. Bir şairi hapiste tutmak güç elbette. Aşkın ve özlemin, zamanın ve çocukluğun coşkun seli hayata yeni sorular ve anlam katmak için yoruyor dizeleri. (Tanıtım Bülteninden) Manos Kitap / 90 sf / 20 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satılan kitapları şunlar oldu:

Sahte Sultan / Mahfi Eğilmez / Remzi Kitabevi Hayat Hanım / Ahmet Altan / Everest Yayınları Sen Yola Çık Yol Sana Görünür / Hakan Mengüç / Destek Yayınları

TEKLİ

Emre Musaoğlu / Ben Seni Bulurum

Alternatif sahneden Emre Musaoğlu’nun 2022 Şubat ayında paylaşacağı “Affektif” adlı ilk solo albümünden ilk teklisi “Ben Seni Bulurum” yayınlandı.

Emre Musaoğlu’nun yeni albümünden, yaşamını yitirmiş birisi için yazdığı ilk teklisi “Ben Seni Bulurum” tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Şarkının elektro gitarlarını Batu Akdeniz çaldı.

Kaybedilen kişinin ardından yaşanılan yalnızlığı ifade etmenin en iyi yolu bu şarkıyı yapmak olduğuna inanan Musaoğlu, “şarkıların sonsuza kadar bizimle kaldığı” düşüncesine inanarak bu şarkıyı ürettiğini söylüyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Melancholy Man / Can Gox

Ruhum / Yaşar Kurt

Kalmak Türküsü / Kaan Tangöze

FİLM

Mother / Android

Netflix’te yayınlanan 2021 filmi “Mother / Android”, yapay zekaların / androidlerin/ robotların dünyayı ele geçirmesini anlatan distopik bir bilim kurgu. Başrollerinde Chloë Grace Moretz ve Algee Smith’in yer aldığı Mother / Android, Mattson Tomlin’in ilk uzun metrajı. Aynı zamanda senaryoyu da kendisi kaleme alan Tomlin’e yapımcı olarak Matt Reeves destek vermiş.

Filmin konusu ise kısaca şöyle: Hamile olduğunu öğrendiği Noel akşamında arkadaşları ve sevgilisi Sam ile bir kutlamaya katılan Georgia, bebeği doğurup doğurmamaya henüz karar verememişken, ülkedeki herkes gibi evdeki hizmetli robotların saldırısına uğrar. Tüm ülkede ayaklanan androidler, insanlığın sonunu getirmeye kararlıdır. Saldırının ardından bitmek bilmeyen bir kaçışa başlayan ve bebeğin doğabileceği güvenli bir yer arayan çift bu hayatta kalma hikayesinin başrolleri olsa da, esas başrol anne Georgia’nın.