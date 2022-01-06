Haftanın Pusulası

KİTAP

Kasabanın Akşam Halleri

Kalbimizi titreten şarkıların, unutulmaz dizi müziklerinin yaratıcısı Erdal Güney’in ilk kitabı “Kasabanın Akşam Halleri”, SOL Kültür Yayınları’ndan çıktı.

Ercan Kesal’ın ‘içinden türküler, şarkılar geçen hüzünlü hikâyeler’ olarak tanımladığı öykü kitabındaki resimler, Fahrettin Engin Erdoğan tarafından çizildi.

Erdal Güney 8 Ocak Cumartesi günü Moda Kitap’ta okurlarla buluşup kitabını imzalayacak. Saat 14.00’de başlayacak söyleşinin moderatörlüğünü Berken Döner yapacak.

SOL Kültür Yayınları / 160 sf / 40 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Didik Didik Freud / Şenol Ayla / Can Yayınları Perşembe Günü Cinayet Kulübü / Richard Osman / Bilgi Yayınevi Efsun / Selahattin Demirtaş / Dipnot Yayınları

ALBÜM

Kaan Tangöze / Âşık Mahzuni Şerif Türküleri

Rock müziğinin başarılı temsilcilerinden Duman grubunun solisti ve birçok bilinen parçanın bestecisi ve söz yazarı olarak tanınan Kaan Tangöze ikinci solo akustik albümünü tamamladı.

Ünlü halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif’in 10 bestesinin Kaan Tangöze tarafından yeniden yorumlandığı albümün ilk teklisi ‘Haşlayın Beni’ 17 Eylül 2021’de, ikinci tekli ‘Gül Yüzlü Cananım’ 22 Ekim 2021’de dinleyiciyle buluşmuştu.

Büyük ilgi gören teklilerden sonra, albümün tamamı ise 7 Ocak 2022’de tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Albüm şarkılarından ‘Boşu Boşuna’ ve Divane Ettim Aklımı’ adlı eserlerin klipleri önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacak.

Sanatçının, İstanbul'daki stüdyosunda kaydedilen 10 şarkılık albümün; vokal, akustik gitar ve aranjesi kendisine ait.

Ruhu doyuran şarkılar:

Ekonomi Tıkırında / Timur Selçuk

Her Şey Sermaye İçin Sevgilim / Kesmeşeker

Durduramayacaklar Halkın Coşkun Akan Selini / Grup Vardiya

DİZİ

Anxious People

Netflix'in yeni İskandinav dizisi “Anxious People”, 29 Aralık’ta beyazcamda yayınlanmaya başladı. İlk sezonu toplam 6 bölümden oluşan dizi, komedi, suç ve dram türünde yer alıyor.

Young Royals ve Love & Anarchy ile olumlu yorumlar toplayan Netflix İsveç, Anxious People ile, halihazırda benimsemiş olduğumuz sarsıcı gerilim senaryosuna nazaran komedinin ön planda olduğu gizem-dram üçgeninden kesitler sunuyor. Fredrik Backman’ın aynı isimli çok satan romanından yönetmen Felix Herngren tarafından ekranlara uyarlanan dizinin konusu kısaca şöyle: Ev görmeye gelen bazı insanları rehin alan bir banka soyguncusu kaşla göz arasında ortadan kaybolunca şaşkına dönen polis herkesten şüphelenir. Ters giden bir banka soygunu, ciddi suçları çözmeye pek alışkın olmayan baba-oğul polisler için tuhaf bir rehine krizine dönüşür. Polis tam olarak ne olduğunu bilmese de bankacı Zarah’dan şüphelenmeye başlar. Bu arada Jim ve Jack sürpriz bir konuğu ağırlar. Lennart ise tüm cazibesini kullanır. Julia ve Ro’nun romantik geçmişi ortaya çıkar.