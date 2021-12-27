Haftanın Pusulası

KİTAP

Güçlü Kadını Serbest Bırakın

Kurtlarla Koşan Kadınlar adlı kitabıyla uzun süre çok satan listelerini zorlayan Dr. Clarissa Pinkola Estés, yeni kitabı Güçlü Kadını Serbest Bırakın ile okurları, kimilerinin Meryem Ana, kimilerinin Kutsal Hanımefendi Guadalupe olarak tanıdığı ve daha birçok başka surete sahip olan Anne’nin koruması altında biraraya gelmeye davet ediyor.

Hikâyeler, dualar, iyi dilekler ve takdislerden oluşan bu unutulmaz koleksiyonda Dr. Estés, “Ayyaş ve Hanımefendi”, “Guadalupe, Cennette Bir Kız Çetesi Lideridir”, “Kimse Çok Kötü, Çok Adi veya Umutsuz Değildir”, “Oklardan Gömlek” ve “Siyah Meryem Ana” başlıklı hikâyeler üzerinden okurları Lekesiz Sevgi’nin gücünü hissetmeye çağırıyor. (Tanıtım Bülteninden) Düşbaz Kitaplar / 464 sf / 60 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar:

Hayat Hanım / Ahmet Altan / Everest Yayınları Sevgi Neredeyse, Tanrı Oradadır / Lev Nikolayeviç Tolstoy / Remzi Kitabevi Parsel Parsel 2: Vurgun / Murat Ağırel / Kırmızı Kedi Yayınları

ALBÜM

Ben Kolay Ölmem - Oyun Müzikleri

Ahmed Arif ve Cemal Süreya şiirlerinden oluşan “Ben Kolay Ölmem- Oyun Müzikleri”, Kalan Müzik etiketiyle tüm müzik market ve dijital platformlarda yayınlandı.

Vedat Yıldırım ve Cansun Küçüktürk'ün müziklerini yaptığı albümde, Sırrı Süreyya Önder, Şebnem Sönmez, Göktay Tosun ve Cüneyt Yalaz konuk sanatçı olarak yer aldı. Onur Çalışkan, Sedat Anar ve Muaz Ceyhan enstrümanlarıyla albüme katkıda bulundu.

Türkçe edebiyatın iki önemli şairi Ahmed Arif ve Cemal Süreya’yı yıllar sonra biraraya getiren ‘Ben Kolay Ölmem’ oyununu Londra’da yaşayan hukukçu Ali Has kaleme aldı. Birbirine paralel yaşamlarındaki kesişmelerden ve arkadaşlıklarından yola çıkarak, iki şairin yaşamlarını, mücadelelerini ve aşklarını anlatan oyunda, Cemal Süreya karakterini Göktay Tosun; Ahmed Arif’i ise Cüneyt Yalaz canlandırıyor.

Yönetmenliğini Nesimi Kaygusuz’un üstlendiği oyunun müziklerini, oyuna özel yaptıkları besteleriyle Vedat Yıldırım ve Cansun Küçüktürk sahnede canlı olarak icra ediyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Bozcaada / Akustikadam

She’s a cat / Louis Stotesbery

Aralık / Mehmet Alp

FİLM

The Hand of God

Usta yönetmen Paolo Sorrentino’nun kendi hayat hikâyesinden ilham aldığı “The Hand of God / Tanrı’nın Eli”, Netflix’te yayınlanmaya başladı. Bu yıl Venedik Film Festivali’nden iki ödülle dönmeyi başaran film, Jüri Büyük Ödülü’nün de sahibi oldu. Yönetmenin, “Muhteşem Güzellik”, “Gençlik” gibi ses getiren filmlerinin ardından bu filmini de merakla bekliyorduk ve beklediğimize değdi. Zira Sorrentino bu son filmiyle de seyirciyi İtalya’nın sıcak, samimi ortamına sokmayı başarıyor; güzelliğiyle hayran bırakan bir şehirle, Napoli ile tanıştırıyor. Yönetmenin kendi gençliğine referans olan 17 yaşındaki Fabietto ve ailesinin etrafında gelişen olaylarla 1980’lere gidiyoruz. Kalabalık ailelerle kurulan uzun masalar, kahkahalar, sevgi, deniz, kum, güneş ve futbol… Filme adını veren “Tanrı’nın Eli” de zaten, o sıralar Napoli’ye transfer olan efsane futbolcu Maradona’nın o unutulmaz golünden geliyor.

Ülke gündeminden biraz uzaklaşmak isterseniz mutlaka izleyin!