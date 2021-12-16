Haftanın Pusulası

KİTAP

Kalbin Merkezine Seyahat

Şair, şarkı yazarı ve şarkıcı Hakan Yılmaz, 1980’li yıllardan itibaren yazılmış şiirlerinden derlediği bir seçkiyi ilk defa “Kalbin Merkezine Seyahat”te okuyucuyla paylaşıyor. 1981’de Ezginin Günlüğü müzik grubunun kurucuları arasında yer alan sanatçı 80’ler boyunca Ezginin Günlüğü’nün birçok albümüne şarkı yorumcusu, şiir düzenleyicisi, şiir okuyucusu olarak katkıda bulundu. Daha çok Alagözlü Yar, Sabah Türküsü, Doğu Türküleri albümlerindeki büyüleyici sesin sahibi olarak tanınsa da müzisyenliğinin yanı sıra Hakan Yılmaz’ın şair kimliği de vardır. Bu kitapta, iç sesle okunan şiirlerle birlikte, şairin ağzından yüksek sesle ve ezgi eşliğinde çıkmış şarkı-şiirler de yer alıyor. 20. yüzyıl Yunan şiirinden ilham alan, kendi özgün sesiyle dokunan Yılmaz’ın şiirleri sizi kalbin merkezine doğru bir seyahate çıkaracak. (Tanıtım Bülteninden) Alakarga Yayınları / 144 sf / 30 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Efsun / Selahattin Demirtaş / Dipnot Yayınevi Perşembe Günü Cinayet Kulübü / Richard Osman / Bilgi Yayınevi Klara ile Güneş / Kazuo Ishiguro / Yapı Kredi Yayınları

ALBÜM

Alaz Pesen / Kabak Çekirdeği

Alaz Pesen’in Kabak Çekirdeği; gypsy, Balkan, rembetiko ve zeybek gibi tarzların alternatif yorumlarla iç içe geçtiği, ağırlıklı olarak akustik gitar ve mandolinin eşlik ettiği sıcak vokaller üzerine kurulu bir albüm. Farklı yollardan gelen ezgiler, şehirli müzik enstrümanları olan klavye, basgitar ve davul ile yer yer genişletiyor soundu.

“Yabancısıyım Bu Şehrin” ile başlayan nostaljik yolculuk, Ege kokan “Kabak Çekirdeği” ile derinleşip, Alaz Pesen’in dedesi Hasan Mutlucan’dan öğrendiği zeybek “Sobalarında Kuru da Meşe” ile devam ediyor. “Ölüyorum Sana”da Monti Czardas introsu ve Django Reinhardt ekolüne gönderme yapan gitarlarla, Vampirella’da geniş geniş gelen mandolinlerle Balkanlara uğrayıp, “Denizim Olsun”la yine güneye iniyoruz. “Deep Blue Sea” ise kendi yazdığı söz ve müzikler dışında şarkı çevirisine düşkünlüğüyle de bilinen Pesen’in İngilizce olarak yayınlanan ilk şarkısı. (Tanıtım Bülteninden)

Ruhu doyuran şarkılar:

Maalesef / Alternatif Akım

Lorem Ipsum / Anna Kusmierska

Bir Düşün / Lin Pesto

DİZİ

Kestane Adam

Genç bir kadının cesedi, Kopenhag'daki bir parkta bulunur. Olay yerine gelen görevliler, vahşice öldürülen kadının cesedinin üzerinde kestaneden yapılan oyuncak bir bebek bulur. Hırslı, genç bir dedektif olan Naia Thulin, yeni ortağı Mark Hess ile birlikte davayı araştırmakla görevlendirilir. Davayı araştırmaya başlayan dedektifler, çok geçmeden olayın bir yıl önce kaybolan ve öldüğü sanılan politikacı Rosa Hartung'un kızı ile bağlantılı olduğunu keşfeder.

Danimarka yapımı dizi, İskandinav ülkelerinin farklı tarzını ekrana taşıyan “nordik” dizilerin son örneği. “Forbrydelsen” gibi kült bir nordik dizi olabilecek Kestane Adam, bir cinayet dizisine politikayı ve sosyal adaletsizliği katmayı ihmal etmiyor.