Haftanın Pusulası

KİTAP

Edward Said’le Yeniden Başlamak

Fırat Mollaer’in editörlüğünde hazırlanan “Edward Said’le Yeniden Başlamak / Entelektüel, Sürgün ve Şarkiyatçılık” kitabı 8 Aralık’ta okurla buluştu. Kitaba yazı ve söyleşileriyle Mete Akbaba, Güneş Ayas, Tuncay Birkan, Yücel Bulut, Esra Can, Tuğba Ekinci, Yusuf Ekinci, Umut Kaya, Rumeysa Köktaş, Fırat Mollaer, Özge Özkoç, R. Radhakrishnan, Pınar Yurdadön katkıda bulundu. Tanıtımında kitaba dair şu ifadelere yer veriliyor: “Said’le yeniden başlamak amacıyla; şarkiyatçılığa ek olarak, sürgün, entelektüel, müzik ve coğrafyadan eleştirel dünyevilik, söylem, hegemonya ve ideoloji sorunlarına, Madun Çalışmaları ve postkolonyalizm gibi ekollerle ilişkisine, Said düşüncesinin imkânlarını farklı veçheleriyle hatırlatmaya çalışıyoruz. Kitabın bu konuda taze bir bakışa ihtiyaç olduğunu düşünen hemdert okurlara ulaşıp Said hakkında yeni tartışmalar açmasını dileriz.” İthaki Yayınları / 528 sf / 80 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Fink / Murat Menteş / Alfa Yayıncılık Hayat Hanım / Ahmet Altan / Everest Yayınları İz Bıraktığın Kadar Varsın / Esra Ezmeci / Destek Yayınları

ALBÜM

Norah Jones / I Dream of Christmas

Dokuz Grammy ödüllü Norah Jones ilk Noel albümü olan “I Dream of Christmas”ın Deluxe versiyonunu yayımladı. Keyifli ve rahatlatıcı bir koleksiyon sunan bu yeni versiyon 3 Aralık Cuma günü yayımlandı. Norah, “Noel müziğini her zaman sevmişimdir ama şimdiye kadar bir noel albümü yapma eğiliminde olmamıştım” diyor: “Geçen yıl kendimi rahatlatmak için pazar günleri James Brown’ın ‘Funky Christmas’ ve Elvis’in ‘Christmas’ albümünü dinlerken buldum. Ocak 2021’de kendime ait bir Noel albümü yapmayı düşünmeye başladım. Üzerinde çalışmak için sabırsızlandığım eğlenceli bir uğraş oldu.”

16 şarkının yer aldığı albüm 52 dakikalık bir müzik ziyafeti sunuyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

How deep is the ocean / Diana Krall

Frosty the snowman / Ella Fitzgerald

What a wonderful world / Kat Edmonson

FİLM

The Power of the Dog

Tarihte Altın Palmiye’yi almış ilk kadın yönetmen olan Jane Campion, son filminden 12 yıl sonra “The Power of the Dog” ile döndü. Merakla beklenen film, dijital seyir platformu Netflix’te 1 Aralık’tan itibaren izleyiciyle buluşmaya başladı. “Top of the Lake” dizisiyle de gönlümüze taht kurmuş olan Campion, Thomas Savage’ın 1967 tarihli aynı adlı romanından uyarladığı son filminde modern bir western sunuyor seyirciye.

1900’lerin başında büyük bir çiftliğin sahibi olan iki erkek kardeşten biri gayet sert ve zorba görünümündeyken diğeri tam tersi olarak daha eğitimli ve naziktir. George (Jesse Plemons) çiftliğin daha çok idari işleriyle uğraşırken, Phil (Benedict Cumberbatch) hayvan sürülerinin tüm bakım ve eğitim işiyle ilgilenmektedir. George, ergenlik çağındaki oğlu Peter ile (Kodi Smit-McPhee) pansiyon işleten Rose’la (Kirsten Dunst) evlenince bu durum Phil’in hiç hoşuna girmez. Phil, aynı evde yaşamaya başladıkları Rose’u psikolojik olarak çökertir ancak o maskülen yapısının altında başka birinin olduğunu anlayan genç Peter, Phil ile yakınlaşarak planını ilmek ilmek örer.

İki saatlik film, karakterlerin derinliğine fazla girmemesi ve ağır ritmiyle izlemesi zor olsa da, toksik erkekliği tartıştırması ve çarpıcı sonuyla izlenmeyi hak ediyor.