Haftanın Pusulası

KİTAP

Sözleşme

Bilimsel bir buluş eşliğinde gerçekleşmesi istenen adil toplum sözleşmesi için bir deney topluluğu oluşturulur. Deney hafızanın, dolayısıyla kimliğin geçici süreyle silinmesini sağlayan bir aparatla gerçekleşir. Deneyin anlatıldığı seminerde tanışan Özgür, Hayat, Cihan ve Eylem’se tutum, düşünce ve seçimleriyle okuru etik bir tartışmaya davet eder.

“Sözleşme” toplumsal adalet meselesini sorunsallaştıran felsefi kurmaca bir metin. Bilimkurgudan yola çıkıp daha çok hakikatin kaybına dikkat çeken, manipülasyon perdesini işaret eden, pek çok filozofun ve düşünürün metinlerine gönderme yapan bir roman. Sözleşme toplumsal adaleti arıyor. Denemenin konusu olabilecek bir temayı Belma Fırat kurmaca yoluyla kaleme alarak edebiyatla felsefeyi aynı metinde buluşturuyor. (Tanıtım Bülteninden) NotaBene Yayınları / 96 sf / 26 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Duvar / Ahmet Şık, Timur Soykan, Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal / İleri Kitaplığı Bir Masalda İki Kral Olmaz / Sacit Aslan / Kırmızı Kedi Yayınları Hayat Hanım / Ahmet Altan / Everest Yayınları

ALBÜM

Blues Attack / Bringing The House

İstanbul menşeli blues-rock grubu “Blues Attack” 10 özgün besteden oluşan ilk albümü “Bringing Down The House”u tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşturdu.

Albüm, grubun kendisine has blues attack soundunun yanı sıra country, funk ve rock gibi türleri de ustalıkla harmanlıyor.

Yürek yakan blueslardan dans etmeden duramayacağınız funklara uzanan “Bringing Down The House” türler arasında geziniyor ve dinleyiciye geniş bir stil yelpazesi sunuyor.

Güray Oskay, Tarkan Mumkule, Sezen Köroğlu, Batur Yurtsever ve Hasan Ali Polat’tan oluşan beş kişilik ekip çıkış albümlerinde güçlü soundları, birbirinden iyi konuk müzisyenleri, zengin vokali ve nefesli aranjmanlarıyla vites arttırarak müzikseverlere uzun yıllar eşlik edecek arşivlik bir albüm armağan ediyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Zorba / Vedat Yıldırım&Cansun Küçüktürk

Kadınlar / Ahmet Kaya

Yalan da olsa / Bajar

FİLM

Beni Çok Sev

Mehmet Ada Öztekin’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı “Beni Çok Sev”, Netflix’te yayında. Başrollerini Sarp Akkaya, Songül Öden, Ercan Kesal, Aleyna Özgeçen ve Füsun Demirel’in paylaştığı filmin konusu kısaca şöyle: Sedat (Ercan Kesal), Konya Kapalı Cezaevi’nde gardiyan olarak çalışan bir adamdır. Kendisine verilen görev gereği, mahkûm olan Musa’yı (Sarp Akkaya) bir günlüğüne cezaevinden çıkararak memleketine götürür. Musa, hapishanede olduğu 14 yılın ardından ilk defa eski sevgilisini (Songül Öden), annesini (Füsun Demirel) ve kendisini bebekliğinden beri öldü diye bilen kızı Yonca’yı (Aleyna Özgeçen)görür. Kızı ile güzel bir gün geçiren Musa, bir şeylerin yanlış gittiğine dair bir hisse kapılır. Çok geçmeden annesi Musa'dan sakladıkları her şeyi anlatır.

“Beni Çok Sev” uyuşturucu ve aşırı dozdan ölümler konusuna klişelerden uzak bakmayı becerebilen, gerçek bir mahalledenesinlenen başarılı bir film.