Haftanın Pusulası

KİTAP

İnsan Denen Garip Hayvan

“Turhan Selçuk Seçkisi”, Türkiye'de sözsüz karikatürün öncüsü olan Turhan Selçuk'un mizahını genç nesillere tanıtıyor; büyük ustanın kendi zamanının çok ötesindeki çizgilerine farklı bir bakış imkânı sunuyor.

Üç ciltlik seçki, sanatçının yıllar içinde çeşitli kitaplarda ve mecralarda yayımlanan siyah beyaz karikatürlerini ayrıntılı bir kataloglama ve tematik düzenleme çalışmasının ardından yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

İnsan Denen Garip Hayvan, Selçuk'un 1951-2001 yılları arasında Türkiye'nin ve dünyanın seçkin gazete ve dergilerinde kendine yer bulan, bazıları farklı dönem ve mecralarda tekrar tekrar yayımlanarak yankı uyandırmış 86 karikatürünü biraraya getiriyor. (Tanıtım Bülteninden) Desen Yayınları / 88 sf / 29 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Efsun / Selahattin Demirtaş / Dipnot Zamir / Hakan Günday / Doğan Kitap Gece Yarısı Kütüphanesi / Matt Haig / Domingo

ALBÜM

Meriç Dönük / Mahfuz

Arp sanatçısı Meriç Dönük’ün ilk solo albüm çalışması “Mahfûz”’da Bora Uymaz, Erkan Oğur, Gomidas Vartabed imzalı besteler, çeşitli türküler, çok yönlü bir arp kullanımı, orijinal fikirler içeren düzenlemeler ve doğaçlamalarla bezenmiş türler arası bir yaklaşım dikkat çekiyor. Mahfûz, bir yönüyle de bilindik bir geleneğin içinde saklı olan yeni ifade biçimlerini arpın içinde mevcut gizli dillerle harmanlayarak gün yüzüne kavuşturmayı amaçlıyor. Ahenk Müzik etiketiyle yayınlanan albümde 11 beste bulunuyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Kırık hava / Hüsnü Arkan &Rubato

Şıno nıno / Mehmet Atlı

Aşka sürgün/ Kemal Sahir Gürel

DİZİ

The Fall

Psikolojik gerilim ve polisiye ile harmanlanmış bir hikâye akışına sahip olan The Fall, 2013-2016 yılları arasında yayınlanmış ve üç sezondan oluşan bir İngiliz dizisi. Netflix’te ise yeni yayınlanmaya başlandı. Korkmayın sezonlar uzun bölümlerden oluşmuyor, ilk sezon beş, ikinci ve üçüncü sezonda altışar bölümden oluşuyor. Gillian Anderson hayranlarının ve seri katil yapımlarının meraklılarının kaçırmaması gereken dizinin konusu kısaca şöyle: Kuzey İrlanda’nın Belfast şehrinde, Alice Monroe adında bir avukat cinayete kurban gider. Kurbanın politik arenada önemli bir şahsın yakını olması dolayısıyla, polis teşkilatı üzerinde bir baskı oluşur. Katilin yakalanması adına hızlı bir sonuç alabilmek için deneyimli zeki dedektif Stella Gibson şehre gelir. Oldukça titiz bir çalışma yürüterek şehirde yaşanan diğer cinayetler ile Alice Monroe cinayeti arasında bağlantı kurar. Bu cinayetlerin bir seri katil işi olduğunu düşünen Gibson, çevresini buna inandırmakta zorlanır. Çekici bir kadın dedektif olarak erkek dünyası olan polis teşkilatında, duruşu ve titiz çalışmasıyla varolma mücadelesi veren Stella yaşadığı travmalarla da uğraşmak zorundadır. Aynı şekilde travmalarının pençesinde olan seri katilse, evli, iki çocuk babası, düzenli bir işi olan 32 yaşında bir erkektir ve onun gibi “düzgün” bir insanın seri katil olduğunu ispatlamak da hayli zordur.

Diğer rollerinde olduğu gibi Stella rolünde de hayli başarılı bir iş çıkaran Gillian Anderson, sözleri ve yaşam tarzıyla da oldukça feminist bir karaktere imza atıyor.