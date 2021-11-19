Haftanın Pusulası

KİTAP

İstanbul’un En Esrarengiz Hikâyeleri: Cevri Çelebi

İthaki Yayınları’nın “Cevri Çelebi” başlığı altında biraraya getirdiği polisiye edebiyat türündeki altı öyküden oluşan “İstanbul’un En Esrarengiz Hikâyeleri: Cevri Çelebi” adlı kitap okurlarla buluştu.

Bu öyküler Osmanlı’nın polisiye öyküleri. Divan Edebiyatı’ndaki sergüzeştnamelerden Ahmet Mithat Efendi’nin Esrar-ı Cinayat romanına giden yolda bu öyküler önemli bir yere sahip. Öykülerin her biri hırsızlık, cinayet, insan kaçırma gibi olaylarla şekilleniyor. Karakullukçu, asesbaşı, subaşı, bostancıbaşılar, hasekiler dolaşır satır aralarında. Yani bir yanda suçlular diğer yanda güvenliği sağlamakla görevli olanlar var.

“İstanbul şehrinde, Yedikule yakınında bulunan Narlıkapı’da, Evhad Çelebi adında meşhur bir ayakkabıcı vardı. Oldukça maharetli ve usta biriydi. Diktiği ayakkabıları elden ele gezdirip dükkânını ziyaret ederlerdi. Evhad Çelebi’nin denize nazır bir fakirhanesi vardı. Ve annesinden başka kimsesi yoktu. Henüz evlenmemiş mert bir yiğitti.”(Tanıtım Bülteninden) İthaki Yayınları / 176 sf / 20 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Efsun / Selahattin Demirtaş / Dipnot Yayınları Bir Masalda İki Kral Olmaz / Sacit Aslan / Kırmızı Kedi Yayınları Harari: “Tarih, İnsanın Tanrı Oluşuyla Sona Erecek” / Haz.: Murat Nedim / Karakarga Yayınları

TEKLİ

Bahar Çalışkan / Ne Yapmalı

2010 yılından beri müzik çalışmalarına devam eden sanatçı ikinci teklisi olan “Ne Yapmalı”da bizleri de bu soruya ortak ederek zorlu bir cevap arayışına giriyor. Şarkının dinamik yapısı sayesinde bekleme halindeki insanın içinde yıkılan köprüler, kurulan yollar, çekilen sancılar olsa da tüm bu serüvenin sonunda tekrar yüzeye çıkıp nefes almayı başarmasına tanıklık ediyoruz.

Sözü ve müziği kendisine, prodüksiyonu Bahadır Kartal'a ait olan şarkının mixini Barış Ergün, masterını Adham Farid yaptı. Vokal kayıtları Mehmet Mert Yüksel tarafından Harems Stüdyolarında kaydedilen şarkıya, Uğurhan Özay Back vokal yaptı.

Şarkının klip yönetmenliği ise Engin Binbaş'a ait.

Ruhu doyuran şarkılar:

Yağmur / Burcu Yeşilbaş

Pusulam Rüzgâr / Melike Şahin & Mert Demir

Gel Desem De Gelme / Melek Mosso & Aras İdol

FİLM

Passing / Siyah Beyaz

Netflix, Passing'i “Siyah Beyaz” Türkçe adıyla, tüm dünya ile aynı anda 10 Kasım'da yayınladı. Rebecca Hall'un ilk uzun metrajlı filmi, “aidiyet” üzerine çekilmiş, gerilimi dozunda bir siyah beyaz film.

Nella Larsen'in romanından uyarlanan Passing, 1929 New York'unda açık tenli iki siyah kadının yıllar sonra karşılaşmasını anlatıyor. Biri “beyaz” gibi yaşarken diğeri Harlem'de yaşamayı seçmiş iki arkadaş…

Eski çocukluk arkadaşları Irene Redfield (Tessa Thompson) ve Clare Kendry (Ruth Negga), bir yaz öğleden sonra şans eseri karşılaşırlar. Irene, siyah bir doktor olan kocası Brian (Andre Holland) ve iki oğluyla Harlem'de yaşarken Clare beyaza yakın teninin “avantajını” kullanarak zengin ırkçı bir beyazla (Alexander Skarsgard) evlenmiştir ve bir kızı vardır. Bu iki kadının hayatları iç içe geçerken, Clare yaşadığı yalan dünyanın daha çok farkına varır, Irene ise korunaklı dünyasının alt üst olduğunu fark eder.

Passing, 1920’lerin sonlarında ABD'de kimlik ve ırkçılık hakkında alçakgönüllü ama güçlü bir film. Irene ve Clare’i canlandıran Thompson ve Negga'nın performansları etkileyici. Yönetmen Hall'un sinematik tarzı ise, 1920'lerin sinemasında yaratılan görsel dili yansıtan ilk uzun metrajlı film olarak hafızalara kazınıyor.