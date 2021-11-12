Haftanın Pusulası

KİTAP

Herkesten Uzakta

Kadir Işık uzun soluklu öyküler yazıyor. Ayrıntılarla derinleştirdiği bu öykülerde insan ilişkilerinin sert yanlarını alıyor, iz bırakan sonuçlara varıyor. Kadın ile erkek arasında yaşanmış acıları incelikle işliyor. Kendini ait gördüğü yerde istenmeyen insanın yaşadığı yabancılığı bütün sarsıcılığıyla gözler önüne seriyor. İnsan ilişkilerini hem doğrudan insanın insana ettikleri bağlamında ele alıyor hem de doğanın içindeki varoluş biçimleri ve hayvanlarla ilişkileri üstünden. Öykülerin uzunluğu okura karakterlerin hikâye içinde uğradığı değişimi görme fırsatı da sağlıyor.

“Herkesten” Uzakta sabırla örülmüş güçlü hikâyeleriyle düşüne taşına okunması gereken bir öykü kitabı. (Tanıtım Bülteninden) Notos Kitap / 120 sf / 20 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Efsun / Selahattin Demirtaş / Dipnot Zamir / Hakan Günday / Doğan Kitap Gece Yarısı Kütüphanesi / Matt Haig / Domingo

ALBÜM

Burcu Yeşilbaş / İpekten İnce

Çoğunlukla evinde yol arkadaşlarıyla birlikte canlı kaydettikleri şarkılarıyla tanınan Burcu Yeşilbaş, uzun süredir merakla beklenen ilk albümü ‘İpekten İnce’yi Nana Yapım etiketiyle 12 Kasım’da yayınladı. Düzenlemeleri Deniz Mahir Kartal’a ait 7 şarkıdan oluşan albümde sanatçı, 3 şarkıya da imzasını attı.

Şarkılarını seslendirirken belli formlarda kalmayı sevmeyen sanatçı, albümde alternatif ezgileri Yeşilçam naifliği ile yorumladı. Burcu Yeşilbaş, müzik hayatında ona yoldaşlık etmiş isimlerle söz yazımından müziğe, prodüksiyondan aranjmanına kadar albümün tüm aşamalarında biraraya gelerek oluşan bu dostane enerjiye dinleyenleri de davet ediyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Çünkü başka sen yok / Kalben

Hoşçakal kadar / Büyük Ev Ablukada

Unutmam lazım / Sedef Sebüktekin

DİZİ

Kulüp

Netflix'in Türkiye yapımı yeni dizisi “Kulüp” 5 Kasım itibariyle yayınlandı ve hemen 1 numaraya oturdu. Bir ilk olarak İstanbul’daki Seferad Yahudilerin yaşamından izler taşıyan dizi, 6 bölümlük ilk sezonuyla takdirleri topladı.

Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce’nin yönetmenliğini yaptığı; başrollerinde Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Barış Arduç, Fırat Danış, Asude Kelebek gibi oyuncuların performanslarıyla göz doldurduğu dizinin konusu kısaca şöyle: Cinayetten yattığı cezaevinden 17 yıl sonra, 1955’teki genel afla çıkan Matilda, bebekken yetiştirme yurduna bırakılan kızıyla ilişkisini yeniden inşa etmeye çalışır. Bu arada da Beyoğlu’ndaki Kulüp İstanbul’da çamaşırcı olarak işe başlar. Kendini kulübün müdürü Çelebi ile “nedenini anlayamadığı” bir çekişmenin içinde bulan Matilda, assolisti Selim’leyse güzel bir dostluk kurar. Kızı Raşel ile zorlu ilişkisinde ise kızının hayatındaki Fıstık İsmet’le de mücadele etmesi gerekir.

Dönemin Beyoğlu ve Perası’nı izleyene yaşatan başarılı dekoru, kostümleri ve Seferad Yahudilerin yaşamına dair detaylarıyla göz dolduran “Kulüp” izlenmeyi hak ediyor.