Haftanın Pusulası

KİTAP

Öyle Değil, Böyle!

Aslı Tohumcu, klasik masalların yaratılış öyküsünü farklı bir bakışla ve toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan mizahi bir yaklaşımla yeniden kurguluyor. “Öyle Değil, Böyle!” 7 yaş ve üstü genç okurlar için Can Çocuk raflarında! Aslı Tohumcu bu kitabını, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi UN Women'ın “Awake Not Sleeping” (Uyandıran Masallar) girişimi kapsamında yayımlanmaya değer görülen “The Storyteller” (Masalcı) adlı öyküsünden uyarladı. Farklı bakışıyla, toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan yaklaşımıyla ve eğlenceli anlatımıyla kurguladığı ‘masalların masalı’nı, illüstratör Pelin Turgut karakterleriyle, renkleriyle, sahneleriyle canlandırdı. (Tanıtım Bülteninden) Can Çocuk Yayınları / 56 sf / 17,5 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satılan kitapları şunlar oldu:

Efsun / Selahattin Demirtaş / Dipnot Yayınları Okçu’nun Yolu / Paulo Coelho / Can Yayınları Tanrı Gerçeği Görür Ama Bekler / Lev Nikolayeviç Tolstoy / Remzi Kitabevi

ALBÜM

Bulutsuzluk Özlemi / Bedreddin

“Bedreddin”, Nazım Hikmet’in “Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı”nın rock oratoryo formunda bestelenmiş ve kaydedilmiş 10. Bulutsuzluk Özlemi albümü…

Grubun kurucusu, gitaristi ve solisti Nejat Yavaşoğulları tarafından bestelenen eser, 14. yüzyıl mutasavvıflarından Şeyh Bedreddin’in, dönemi içerisinde insancıl bir ütopya olan toplumcu fikirleri, bu fikirler etrafında Ege ve Balkanlarda gelişen ayaklanmaları konu alıyor.

Albümün düzenlemelerinde, koro ve orkestra partilerinin yazımında kompozitör, şef Murat Cem Orhan’ın imzası var. Oyuncu Fırat Tanış, anlatıcı olarak çalışmaya katılan isim oldu.

Uzun bir zaman dilimine yayılan çalışmanın pilot kayıtları Serdar Öztop Stüdyo, Ada Stüdyo ve Serdar Ateşer’in Ayvalık’taki stüdyosunda yapıldı. Yaylılar ve bas kayıtları Ege Semercioğlu Stüdyo’da yapılan albüm, diğer kayıtlar ve mix süreçleriyle Ada Stüdyo’da tamamlandı. Mastering çalışması ise Hakan Kurşun tarafından yapıldı.

Ruhu doyuran şarkılar:

Ölürüm Sana / RockA

Hayatı Yaşa / Duman

Yaşıyorum Sil Baştan / Ari Barokas

FİLM

Grev

Belgeselci, yazar Metin Yeğin'in “Grev” filmi 29 Ekim'de sinemalarda izleyicilerle buluştu. “Grev”, 1910 yılının Osmanlı İmparatorluğu’nda, Bursa’da ipek işçiliği yapan kadın işçilerin kötü çalışma koşullarına karşı birlikte gösterdikleri direnişin, bütün dünya ile iç içe geçen kurmaca öyküsünü konu alıyor.

Çekimleri Türkiye ve İspanya’da tamamlan filmin başrollerinde La Casa de Papel dizisinde Lizbon karakterini canlandıran Itziar Ituño Martínez, Tansel Öngel, Pelin Batu, Orhan Alkaya ve Nihan Aşıcı yer alıyor.

4 Kasım Perşembe Kadıköy Sineması’nda gösterimi yapılan filmin ardından ekiple bir de söyleşi oldu. Dağıtım problemi yaşayan filmle ilgili yönetmen Metin Yeğin, “20 arkadaş kendi şehirlerinde Grev’in sinemada gösterilmesini istediğinde, bunu bize söylediklerinde orada seans açacağız.” diyor.