Haftanın Pusulası

KİTAP

Minnina Işıkları Kapama

Özge Doğar’ın yeni romanı “Minnina Işıkları Kapama”, Ayrıntı Yayınları etiketi ile raflardaki yerini aldı. Yazar, ‘Meraklı Pandora’, ‘Aşkzede’, ‘Kağıttan Mutluluklar’, ‘Evlilik Anonim Şirketi’, ‘Sevimli Köpek Maya’, ‘Aynadaki Sır’ romanlarında olduğu gibi yok saydığımız toplumsal olayları edebiyatın gücü ile gözler önüne seriyor.

Minnina, dili ile acılarımızdaki sertliği yumuşatıyor, özgürlük arayışına bir çığlık atıyor. Eril hegomanyanın en vahşi yüzünü romanın merkezine koyarken bizlere kim olduğumuzu her satırında soruyor.

Romanda iki konu birlikte yürüyor. Bir taraftan aile içi şiddetin en ağırı ensest diğer taraftan kültürel özgürlük. Yazar, farklı gibi görünen iki konuyu hayat çizgisinde birleştiriyor.

Hem kadınlık hem annelik bu romanın birleştiği nokta. Romanın kahramanı kadınlığın da anneliğin de güzelliğini buluyor. Bu roman annelik kavramında özlüğü ve üveyliği kaldırıyor.

Emeği görünür kılıyor.Tüm kadınların özgürlüğü bulması umuduyla… (Tanıtım Bülteninden) Ayrıntı Yayınları / 160 sf / 19 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Efsun / Selahattin Demirtaş / Dipnot Yayınları Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / İnkılâp Yayınları Hava Durumu / Jenny Offill / Harfa Yayınları

TEKLİ

Ari Aliciyan &Saro Secikyan / Sensiz Şarkı

“Sensiz Şarkı; çoğu zaman sevgiliye ithafen yazılmış şarkıların olduğu bu gezegende, yaşamını insan çevresine sevmeyi ve uygar olmayı öğreterek tamamlayan Godin’e adanmıştır. Godin evlat olmanın dışında eğitmendir, bilgedir, ustadır ve en

önemlisi sevgi ve saygının vücuda gelmiş halidir. Godin gibi sonsuz uykusuna dalan tüm hayvan kardeşlere ithaf olunur...”

Hayvan dostları Godin’in anısına çıkarttıkları teklide, sözleri Saro Secikyan’a, beste ve düzenlemesi Ari Aliciyan’a ait olan eseri Saro Secikyan seslendiriyor.

Yaşlı Amca / Sal Beni

Pandemi sonrası konserlerine aralıksız devam eden Yaşlı Amca, yeni teklisi “Sal Beni” ile müzikseverlerle buluştu. İçerisinde surf rock esintilerinin hissedildiği ve başından sonuna kadar enerjinin hiç durmadığı “Sal Beni”, Yaşlı Amca dinleyicileri için farklı bir deneyim olacağa benziyor.

Söz ve müziği Artun Özoğlu’na ait olan parçanın kayıtları PÜR Records’ta hücum kayıt olarak gerçekleşti. “Sal Beni”nin klibinde karikatür ve çizgi film çizimleri kullanıldı.

Ruhu doyuran şarkılar:

Easy On Me / Adele

Cold Heart / Elton John & Dua Lipa

Kalma Gitme Hikayesi / Volkan Başaran & Simge Gezmiş

DİZİ

Maid

Yayınlandığı günden itibaren Netflix’te top 10’a giren ve sürekli yükselişte olan “Maid” kuşkusuz son haftaların en iyi yeni içeriklerinden biri. Başrol oyuncusu Margaret Qualley’in adından söz ettiren bir performans sergilediği dizide Nick Robinson ve Anika Noni Rose gibi isimler de yer alıyor. İMDB’de de 8,5 gibi yüksek bir puana sahip olan ve gerçek bir Amerikan hikâyesini anlatan dizinin konusu ise kısaca şöyle: Şiddet dolu bir ilişkiden kaçan genç anne Alex, küçük kızı Maddy ile birlikte ayakta kalma mücadelesi verir. Bu mücadelesinde önce kalacak bir yer bulması, iş bulması ve kızının velayetini almak için avukatsız da olsa savaşması gerekir. Devlet desteği sisteminin karmaşık prosedürleriyle boğuşan Alex, Maddy’nin bakımı konusunda manipülatif eşi Sean ile tartışır ve sınırlarını zorlayan bir temizlik işi alır ama zorluklar bununla bitmez…

Her bölümünde izleyenin içini “ezen” Maid, Türkiye’de yaşanan onca kadının hikayesine ışık tutuyor ve devlet mekanizmalarının kadının yanında olmaktan ne kadar uzak olduğunu ortaya koyuyor. Dizi boyunca “İstanbul Sözleşmesi Uygulansın” demekten kendinizi alamayabilirsiniz!