Haftanın Pusulası

KİTAP

Bunu Bi'Düşün

Kurmacada devinim nasıl başlatılır? Muhteşem bir diyaloğun sırrı nedir? Anlatıda gerilim nasıl yaratılır ve sürdürülür? Chuck Palahniuk’in kitabevlerindeki etkinliklerde hayranlarına fırlattığı en tedirgin edici şey nedir? Yazarın “Guts” adlı hikâyesi okunurken kaç kişi baygınlık geçirmiştir? Palahniuk, anılarla sezginin iç içe geçtiği bu büyüleyici eserde, yazarlığı güçlendiren ve güçlü bir anlatıya yolu açan şeylere dair hikâyeler paylaşıp cömertçe tavsiyelerde bulunuyor. Titiz bir çalışma ve yoğun bir gözlemle geçen yıllardan aldığı güçle okura pratik tavsiyeler veriyor. Bunu yaparken de klasiklerden, kendi eserlerinden, sevilen yazarlarla sanatçılardan oluşan ve sürekli gelişen bir çevrenin bir araya geldiği “mutfak masalarında” edindiği güzel sanatlar eğitiminden yararlanıyor. (Tanıtım Bülteninden) Düşbaz Yayınları / 224 sf / 30 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Efsun / Selahattin Demirtaş / Dipnot Yayınları Okçu’nun Yolu / Paulo Coelho / Can Yayınları Harari: “Tarih, İnsanın Tanrı Oluşuyla Sona Erecek” / Haz.: Murat Nedim / Karakarga Yayınları

ALBÜM

Ferat Üngür / Beni Düşünme

O Ses Türkiye 2019 şampiyonu Ferat Üngür, ikinci albümü “Beni Düşünme”yi Universal Music Türkiye etiketiyle yayınladı. Sekiz parçadan oluşan albüm, Anadolu motifleriyle süslenmiş rock şarkıları içinde barındırıyor. Sözleri ve müziği Ferat Üngür’e ait olan albümün çıkış parçası ise “Öyle Bir Yar”. Üngür’ün güçlü sesiyle dinleyiciyi etkileyeceği albüm “Beni Düşünme”, tüm dijital platformlarda yayında!

TEKLİ

Bir Adım Geriden / Kazandım Zamanla

Birçok farklı tarzı birleştirdiği alternatif rock tabanlı müziği ve genç üyeleriyle İstanbul çıkışlı Bir Adım Geriden, yaklaşık altı aylık bir aranın ardından yayınladığı "Kazandım Zamanla" ile geri döndü.

Romantik gitar melodilerinin, sakin vokaller ve sonbaharda sahil havası yaşatan ezgilerle buluşup, indie rock ile sentezlendiği “Kazandım Zamanla” grubun dördüncü teklisi olma özelliği taşıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Hayat Gemileri / Beyza Doğuç & Canozan

Legerin / Ciwan Haco

Maden Dağı / SASA & Paul Dywer

FİLM

Kin

Netflix, yeni bir Türkçe orijinal filmle karşımıza çıkıyor: Kin. Filmde, mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlamaya giden Başkomiser Harun’un gece eve dönerken bir cinayete karışması ve faili aramaya başlayınca bulduğu her ipucuyla son derece gizemli olayların içine çekilmesi konu alınıyor. Başkomiser Harun’u Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Kin‘in yönetmen koltuğunda ise İkinci Bahar ve Yeditepe İstanbul gibi ses getirmiş televizyon prodüksiyonlarıyla tanıdığımız Türkan Derya oturuyor.