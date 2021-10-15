Haftanın Pusulası

KİTAP

Günebakanlar

İstanbul’un arka sokaklarından çok katlı plazalara, eski bir aşkın hatırasından aldatılmanın soğuk iklimine, kendi belleğinde hapsolmuşluktan dünyanın tekinsiz gerçekliğine yol alanlar arasında dolanan sekiz öykünün yer aldığı “Günebakanlar”, Tara Kitap etiketiyle yayımlandı.

Yıllardır çeşitli gazete ve dergilerde kitap, tiyatro, sinema yazılarını okuduğumuz Sedat Palut’un öykü kitabı Günebakanlar, birbirinden farklı seslerle örülmüş öykülerinde azınlıkların, çocukların, kadın ve erkeklerin dünyasında anlatılanlar kadar anlatılamayanların da hüküm sürdüğünü okura yeniden anımsatıyor.

Çoğu kez İstanbul’un fonda yer aldığı öykülerde bazen aşkı, bazen yitirilen bir evladı, bazen ihaneti anlatıyor yazar Sedat Palut ve sade anlatımıyla dengelediği derinlikli öyküleri belleğimize armağan ediyor. (Tanıtın Bülteninden) Tara Kitap / 96 sf / 29 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Efsun / Selahattin Demirtaş / Dipnot Yayınları Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / İnkılâp Yayınevi Hava Durumu / Jenny Offill / Harfa Yayınları

TEKLİ

Koray Candemir / Yine

Söz ve müziği Koray Candemir'e ait olan Yine'nin aranjmanı Serkan Çelizköz ve Cem Şahin'e emanet. Parçanın Berk Dalyanoğlu imzası taşıyan video klibine Cansu Bolkan Coşkun'un çizgi dünyası eşlik ediyor.

Dolu Kadehi Ters Tut / Öylece Durdun

Vokalleri ve geri vokalleri Uğurhan Özay’a; prodüksiyonu, gitarları ve bas gitarları Mürsel Oğulcan Ava’ya; trompetleri ise Dilan Balkay’a ait olan parçanın mix-mastering’i yine Mürsel Oğulcan Ava tarafından yapıldı. Şarkının kapak illüstrasyonu ve YouTube videosu

Hazal Günal’ın elinden çıktı.

Ruhu doyuran şarkılar:

Buluşmuşuz Aslında / Lara Di Lara La Cigarette / Melanie Pain Sinnerman / Iyeoka

FİLM

The Guilty / Suçlu

Netflix’in en yeni içeriklerinden biri olan “The Guilty”, 1 Ekim’den itibaren izleyiciyle buluşmaya başladı. Orijinali, 2018 yılı Danimarka yapımı olan ve yine aynı adı taşıyan filmin, 2021 yılı Netflix uyarlamasında, her performansı ayrı bir olay olan Jake Gyllenhaal başrolde. Tek bir mekânda geçen ve neredeyse bir buçuk saat boyunca sadece telefon konuşmalarıyla ilerleyen filmde Gyllenhaal yine rolünün hakkını veriyor. 911 acil hattında çalışan bir polis memurunun bağlı olduğu hatta denk gelen bir çağrı ve ardından gelişen trajik olayları izleyici ile buluşturan filmde, gerilimli bir atmosferin yanı sıra heyecanı yüksek tutan bir ritim de mevcut. Bu filmi beğenirseniz yine Netflix’te yayında olan Halle Barry’nin yine bir 911 operatörünü canlandırdığı “Acil Arama” filmini de öneririz.