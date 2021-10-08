Haftanın Pusulası

KİTAP

Kırık Çan

1968’den beri değişik yayın organlarında şiirleri yayımlanan Kirkor Yeteroğlu’nun ilk basımı 2014’te yapılan “Kırık Çan” adlı ilk şiir kitabı yedi yıl aradan sonra yeniden basıldı. İkinci basımında şairin yeni şiirleri de yer alıyor. Yeteroğlu’nun düzyazılarını içerek dosyası da yakın zamanda “Selinti Yıllar” adıyla okura ulaşacak. (Kitaptan) Payda Yayıncılık / 112 sf / 10 TL

Şoför Mustafa

1921’de ilk romanı “Kara Kitap”la okurlarıyla buluşan ve sonrasında sinemaya da uyarlanan “Fosforlu Cevriye” ile dikkatleri üzerine çeken yazar, gazeteci ve kadın hakları savunucusu (1903-1972) Suat Derviş’in “Şoför Mustafa” kitabı raflarda… Derviş’in bir zanaatkâr gibi yıllar içinde ustalaştığını kanıtlayan, daha önce farklı romanlarında ele aldığı, aklını ve ruhunu kurcalayan meselelerin, çatışmaların âdeta billurlaştığı bir roman “Şoför Mustafa”... Yayıma hazırlayan Serdar Soydan’ın, Suat Derviş’in kariyeri boyunca tekrar tekrar ele aldığı konuları, benzer karakterleri irdelediği “Birbirinden Doğan Kadınlar ve Romanlar” başlıklı yazısıyla sunduğu roman, İthaki Türkçe’nin ‘Suat Derviş Serisi’nin 20. kitabı... (Tanıtım Bülteninden) İthaki Yayınları / 176 sf / 30 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

-Okçu’nun Yolu / Paulo Coelho / Can Yayınları

-Harari: “Tarih, İnsanın Tanrı Oluşuyla Sona Erecek” / Haz.: Murat Nedim / Karakarga Yayınları

-İstediğin Bir Şey Olursa Bir Hayır, Olmazsa Bin Hayır Ara / Mevlânâ / Destek Yayınları

ALBÜM

Ezgi Aktan / Denize Çıkan

Ezgi Aktan, “Denize Çıkan” isimli EP’sinde yine hem yorumu hem kendine has şarkı yazarlığıyla kulaklarımıza tatlı bir meltem esintisi getiriyor. Dört şarkıdan oluşan EP’de sözü-müziği kendisine ait olan üç şarkının yanında bir de değerli müzik grubu Mavi Işıklar’ın 1968’de çıkardığı ve döneme damgasını vuran şarkısı İyi Düşün Taşın’ın 9-8’lik düzenlenmiş, çok eğlenceli bir versiyonu da mevcut. Yeniden yorumlamak için özellikle bu şarkıyı seçisinin nedenini; kendi şarkılarıyla yarattığı dünyanın atmosferine çok yakıştığını düşünmesinin yanı sıra “Neşe ile hüzün kardeş; ama ben bu dönemde neşeyi diğer kardeşinden birazcık kayırmak istiyorum; çünkü ona çok ihtiyacımız var.” şeklinde açıklıyor.

Ada Müzik etiketiyle Gökhan Tümkaya’nın süpervizörlüğünde hazırlanmış olan EP’de tüm miks ve mastering’ler ise Evren Arkman tarafından yapıldı.

Ruhu doyuran şarkılar:

-Misafir / Can Temiz ft. Can Bonomo

-On A Roll / Balthazar

-Because You Love Me / Kaz Hawkins

DİZİ

Squid Game

Netflix'teki acımasız bir hayatta kalma yarışmasını anlatan Kore dizisi Squid Game'i (Mürekkep Balığı Oyunu) seyretmediyseniz bile internet ve sosyal medyada bahsini duymuş olma ihtimaliniz yüksek.

İki hafta önce gösterime giren aşırı şiddet içerikli macera dizisi büyük bir izleyici kitlesi çekti. Öyle ki Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen yapımı olan romantik tarih dizisi Bridgerton'un rekoruna yaklaşmaya başladı.

Squid Game, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 45 milyon dolarlık ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var: Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar.

Yarışmalar basit. Yarışmacıların çocukluklarında oynamaya alışkın oldukları oyunlar bunlar. Burada seyircinin ekran karşısında çakılmasına sebep olan da masum çocuk oyunlarının vahşi ölümlerle oluşturduğu zıtlık.

Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk “İnsanlar çaresiz yetişkinlerin bir çocuk oyununu kazanmak için hayatlarını tehlikeye atmasındaki ironiye vuruluyor.” diyor. (Kaynak: BBC)