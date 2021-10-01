Haftanın Pusulası

Haftanın kitabı, albümü ve filmi

KİTAP

Bir Yaratıcılık İmkânı Olarak Kaos

Ömer Faruk bu “yüksek ateş”li denemesinde Türkçe değil Baltaca düşünmeyi deniyor. İçinde yaşadığımız “bir araya gelişlerin” tümünün “kan”a ve “kriz”e kayıtlı olduğunu belirterek bu söylemin dışarısına çıkmak için sakınımsız ama özenilmiş bir hamle yapıyor.

Öncelikle insanlık tarihinin karakterini belirlemiş olan iki kavrama, “kaos” ile “düzen”e dikkat çekiyor. Ve içeriği “düzen” tarafından belirlenen “kaos”a hiç tereddüt etmeden arka çıkıyor. Çünkü kaos “dünyaya ait olma” düzen ise bir “devlete ve düzenli orduya ait olma” pratikleri üzerinden içerik edinmiştir. “Dünyadan vazgeçme kararı”na ise “aşağı ırk&tür küçümsemesi” ve “öteki korkusu” eşlik etmiş ve kriz süreklilik kazanmıştır. “Sürekli kriz” ise dünyanın yeni normali olan “aynının cehennemi” ya da “homojen biz”e evrilmiştir.

Tesviyeden geçmiş “kopya” yaşantıların “hayat” olarak tekrarlanmasına katlanamayanları ise “öngörülemez ve ele geçirilemez” olmaya davet ediyor yazar… (Tanıtım Bülteninden) Altıkırkbeş Yayınları / 256 sf / 49 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satanları şunlar oldu:

Küçük Meşe Palamudu: Doğanın Eşsiz Hikâyeleri- 2 / Melanie Joyce / İş Bankası Kültür Yayınları

Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / İnkılâp Kitabevi

Okçu’nun Yolu / Paulo Coelho / Can Yayınları

ALBÜM

Ceren Gündoğdu / Kalbimin Odalarından

Yeni nesil Türkçe popun temsilcilerinden Ceren Gündoğdu, bu coğrafyanın mirası olarak tanımladığı Anadolu ezgilerini yeniden yorumlayarak dinleyicisine 6 şarkılık bir albüm hediye ediyor.

Piyano başında kaydettiği akustik türkülerin içerisinde bir de canlı kayıt bulunmakta. “Al Fadimem” türküsünün canlı kaydedildiği albümde, “Gide gide bir söğüde dayandım”, “Gözelim sensen”, “İki keklik”, “Ayletme beni” ve “Allı turnam” türküleri yer alıyor.

Ceren Gündoğdu yeni albümüyle ilgili şunları söylüyor: “Kalbin dört odacığı var derler. Benim kalbimin bir odası türkülere rezerve. Ve bu türküler benim kim bilir nereye açılan kapım. Belli ki doğduğum evin izleri pusulam, bu topraklarda benden önce yaşamış kişilerin müzik yoluyla derdini anlatma becerileri ilhamım. Daha önce YouTube kanalımda yayınlanan akustik türkülere yenilerini de ekleyerek 'Kalbimin Odalarından' ismini verdiğim bir mini albüm hazırladık. Kendi şarkılarımı yazıp söylemeye devam ederken, kalbimin odalarında yankılanan Anadolu ezgilerini yorumlamaya da devam edeceğim.”

Ruhu doyuran şarkılar:

Oy Gelini / Özlem Çelik

Sev Derim / Gökçe Kılınçer

Kilitli Kapılar Açılsa / Melike Şahin

DİZİ

On The Verge

Oyuncu, senarist ve yönetmen Julie Delphy’nin yine hem yazdığı, hem yönettiği hem de oynadığı yeni dizisi “On The Verge” Netflix’te yayınlanmaya başladı. 12 bölümden oluşan ve dram-komedi tarzında olan dizinin birinci sezonunda her bir bölüm 25-35 dakika arasında değişiyor ve hızla akıyor.

Peki, izleyiciyi Los Angeles’in karmaşık dünyasına da götüren dizinin konusu ne?

Birbirlerinden oldukça farklı tarzda hayatlar süren 40’lı yaşlarının sonundaki dört kadının (Julie Delpy, Elisabeth Shue, Sarah Jones, Alexia Landeau) hayatlarına odaklanıyoruz. Hepsi anne olan bu dört arkadaş, salgın öncesi Los Angeles'ında orta yaş kriziyle boğuşurken aşk ve iş hayatlarında da birçok yeni deneyimin eşiğine geliyor. Evliliklerini ve annelik hallerini sorgularken bir yandan da bireysel olarak yaşamdaki varoluşlarını güçlendirmeye çalışan kadınların maceralarını izliyoruz. Dizi, Whoody Allen’ın tarzını sevenlere daha çok hitap edecek türden…

