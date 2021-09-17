Haftanın Pusulası

KİTAP

Onlar Göçtü Buradan

Türkiye’de yaptığı kuşak araştırmalarıyla dikkat çeken ve bu konuda ilklere imza atan Evrim Kuran yeni kitabı Onlar Göçtü Buradan’da Türkiye’nin yeni göç neslini anlatıyor. “Onlar Göçtü Buradan” hem yurtdışına yerleşmeyi aklından geçirenler hem de Türkiye’nin yurt dışına verdiği göç olgusunu anlamlandırmak isteyenler için bir başvuru kitabı niteliği taşıyor.

Evrim Kuran, Türkiye’nin her köşesinden 118 ülke, 728 kente dağılmış 3 bin 253 göçmenle görüşerek yaptığı araştırmanın sonuçlarını anlattığı ve yorumladığı kitabında, son yıllarda tarihin en büyük beyin göçünün nedenleri ve sonuçlarını akıcı bir anlatımla gözler önüne seriyor. Kuran kitabıyla ilgili şunları söylüyor: “Bir göçmen ve bir kuşak araştırmacısı olarak çıktığım bu yolculukta yüzlerce farklı hikâyeyi doğrudan dinleme fırsatım oldu. Bulguların göçmen dostlarıma yalnız olmadıklarını hatırlatmasını, göçmeyi düşünenleri yargılar ya da yorumlarla değil gerçeklerle buluşturmasını ve en önemlisi de kural koyucunun ülkenin kıymetlerinin ülkede kalmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almasını sağlamasını dilerim. Çünkü onlar, o güzelim nesil, göçtü buradan.” (Tanıtım Bülteninden) Mundi Yayınevi / 96 sf / 19,50 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Gece Yarısı Kütüphanesi / Matt Haig / Domingo Yayınları Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / İnkılâp Yayınları Bahçe Küller / Danilo Kiş / Jaguar Kitap

ALBÜM

Ege Külsoy / Deniz Sevenleri

Genç müzisyen, söz yazarı, besteci, yorumcu Ege Külsoy 8 eserden oluşan “Deniz Sevenleri” adlı akustik rock çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Külsoy sözü ve müziği kendisine ait olan albümdeki tüm şarkıları, pandemi sürecinde evine kapandığı dönemde yazdı ve besteledi. İçinde bulunduğu ruh halini albümün her şarkısında dinleyiciye hissettirmeyi başaran Ege, albümün odak parçası olan “Deniz Sevenleri” eserinde bitkinlik, çaresizlik ve umut kavramlarını metaforik olarak barındırıyor.

Albümde 6 yeni eser ile birlikte daha önce yayınlanmış olan “Aşk Dedikleri” ve “Sorun Bende” adlı eserlerinin akustik versiyonları da yer alıyor.

Kayıtlarını Ada Müzik stüdyolarında Özkan Mete'nin yaptığı albümün aranjörlüğünü, mix ve masteringini Barış Çetin yaptı.

“Deniz Sevenleri” albümü 17 Eylül’den itibaren Esen Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak...

Ruhu doyuran şarkılar:

Chi Mai (from “Le Proffesional”) / The City Of Prague Philharmonic Orchestra Duduk of The North (from “Gladiator) / Hans Zimmer The Lonely Shepherd (from “Kill Bill”) / Zamfir

FİLM

Elmalar / Apples

Ani bellek yitimine sebep olan gizemli bir salgın, dünyayı etkisi altına almıştır. Aris, geçmişini hatırlamayan ve herhangi bir yakınına ulaşılamayan hastalara yeni birer kimlik kazandırma amaçlı program kapsamında tedavi görmeye başlar.

Cate Blanchett’ın yapımcısı olduğu “ELMALAR / APPLES”ın yönetmeni Christos Nikou, Yorgos Lanthimos’un Dogtooth ve Richard Linklater’ın Before Midnight filmlerinin ekibinde görev almıştı. Venedik Film Festivali’nde Orizzonti bölümünün açılış filmi olan APPLES; Toronto ve Telluride film festivallerinin de programında yer aldı ve dünyanın çeşitli yerlerindeki film festivallerinde çok sayıda ödüle layık görüldü. Film, bu yıl Yunanistan’ın Oscar adayıydı. 2020 yapımı film 17 Eylül’de vizyona giriyor.