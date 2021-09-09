Haftanın Pusulası

KİTAP

Deniz Ne Kadar Güzel

Deniz Ne Kadar Güzel ilişkilerinin kırkıncı yılındaki bir eşcinsel çiftin hayatlarına genç bir erkeğin girmesiyle birlikte yaşlılık, sadakat, ihtiras, aşk, yalnızlık korkusu, aile kavramı gibi konularla yüzleşmelerini anlatan bir polisiye-suç romanı.

Eski caz piyanisti Şener ile emekli mühendis Fehmi, Büyükada’da yaşayan, 70’li yaşlarını sürmekte olan bir çifttir. Aşklarını adadaki köşklerinde dolu dizgin yaşarken, bu ilişkiyi ada halkına “yaşlılık günlerinde birbirine destek olan iki emeklilik arkadaşı olarak” kabul ettirmişlerdir. Şener ve Fehmi için kırk yıllık ilişkilerinin rutin dinamiği, o yaz yandaki eve dişçi anne, mimar baba ve problemli bir gençlik geçiren çok yakışıklı oğulları Deniz’in taşınmasıyla bambaşka bir yöne gidecek, kendi ailelerinin sağlamasını bir suç üstünden yapmak zorunda kalacaklardır.

Yiğit Karaahmet bu ilk romanında ‘Çılgınlar Kulübü’nü nefes nefese bir gerilimle birleştirerek, Büyükada’da geçen büyülü ve sıcak bir yaz mevsimini ustalıkla anlatıyor. (Tanıtım Bülteninden) Altıkırkbeş Yayınları / 288 sf / 49 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / İnkılâp Kitabevi Hazan / Ayşe Kulin / Everest Yayınları Bilmek Değil Sadece Hayal Etmek İnsanı Mutlu Kılar / Kerem Kına / Destek Yayınları

ALBÜM

Olta Dayanışma / Beliz

Bağımsız müzisyenlerin bir araya gelerek oluşturdukları Olta Dayanışma’nın yeni albümü “Beliz” 27 Ağustos’ta dijital platformlarda yerini aldı. Bu albümle birlikte, Olta’nın tam sekiz albümü ve yüze yakın şarkısı yayınlanmış oldu. Olta albümlerinin türkü konseptli ikinci albümü olma özelliğini taşıyan Beliz albümü, dayanışmadaki müzisyenler için çok özel bir yere daha sahip.

Olta’nın ikinci türkü albümü hazırlanırken hem ülkeyi hem de Olta Dayanışma’yı derinden etkileyen olaylar yaşandı. Bunlardan ilki, yayınlanacak olan albümde “Altın Tas” isimli türküyü seslendiren Yeliz Aykaç’ın temmuz ayında trafik kazasında hayatını kaybetmesiydi. Bebeği Beliz ise aynı kazadan ağır yaralı olarak kurtulmuştu. Diğer yandan ağustos ayının başında iyice kötüleşen orman yangınları, devlet yetkililerinin yangınla olan imtihanı ve bunun sonucunda sebep olunan yıkım tarif edilemez boyuttaydı. Dayanışmadaki müzisyenler, bu sebeple albümü toplum olarak yaşanılan yıkıma, yıkım ile belirginleşen toplumsal dayanışmaya, Yeliz’e ve geride kalanlara umut olan bebeği “Beliz”e adadı.

Tüm geliri pandemi sürecinde işsiz kalmış olan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine aktarılan Olta albümleri, sekizinci albümüyle müzikle dayanışmaya devam ediyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Gözleri Aşka Gülen / Tuğçe Kurtiş Kalbimde İzi Var / Gökçe Kılınçer Bana Yalan Söylediler / Semiramis Pekkan

FİLM

Yakari

80’ler ve 90’ların Kızılderilileri anlatan popüler çizgi filmi Yakari, animasyon film olarak 10 Eylül’de sinemalara geliyor.

Küçük bir Siyu olan Yakari, yakalanamayan Little Lightning isimli bir yaban atının izini bilinmeze doğru takip eder. Bu yolda Yakari, onun totem hayvanı olan Büyük Kartal ile sihirli bir karşılaşma yaşar. Büyük Kartal ona güzel tüylerinden bir parça verir, bu Yakari için inanılmaz bir hediyedir çünkü bu tüy sayesinde hayvanlarla konuşabilmektedir. Yolculuğuna devam eden Yakari’nin karşılaşmaları bununla sınırlı kalmaz.