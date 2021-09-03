Haftanın Pusulası

KİTAP

Şehir Söner Biz Yanarız - Pavyon Öyküleri

Süreya Köle’nin 23 kadın yazarın katılımıyla hazırladığı pavyon öyküleri kitabı okurla buluştu.

“Bir âlem burası. Geceleri yaşanan bir âlem. Gündüz insan gece yalan olanların âlemi. Erkeklerin gerçek olamayacak kadar dost, sevgili, koca olduğu; kadınların evdeki eş olamayacakları kadar gerçek oldukları bir âlem.

Bir sahne burası. Müşterilerinden konsomatrislerine herkesin rol kestiği bir sahne. Her gece başroldekilerin baştan çıkarma oyunu sergiledikleri bir sahne. Vaatlerin Keşan, rüyaların pavyon dublesinde boğulduğu bir sahne.

Burası bir eğlence, bir kültür; burası bir parçası hayatın. Erkeklerin dertlerini dinleyen, kederlerine sünger çeken “gece psikologu” kadınların şenlendirdiği bir hayatın.

Konsomatrislerin dinlenmediği; onlardan daha kurnaz, daha çakal, daha yalan olan; onlar için gözyaşı dökemeyecek kadar sevgili, karısına dönecek kadar koca olan erkeklerin eşiğini aşındırdığı bir kapı burası. Burası hayatın arka kapısı…” (Tanıtım Bülteninden) H2o Kitap/ 176Sf/ 26TL

Sanal kitap mağazası Kitap Yurdu’ndan aldığımız bilgiye göre haftanın çok satanları şunlar oldu:

* Dura Mater- Serkan Karaismailoğlu- Elma Yayınevi

* Kayıp Tanrılar Ülkesi / Ahmet Ümit / Yapı Kredi Yayınları

Var Mısın?

* Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler- Doğan Cüceoğlu- Kronik Kitap

ALBÜM

Olta Dayanışma / Beliz

Tüm geliri pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılmak için oluşturulan Olta Dayanışma'nın 8. albümü 'Beliz' çıktı.

Yeliz Aykaç, Erkan Tekçi, Hüseyin Turan, Emel Taşçıoğlu, Ulaş Saka, Tural Aslan, Nursena Demir, Orhan Utku Özdemir, Sercan İlke gibi isimlerin yer aldığı albümde on yedi türkü yer alıyor.

‘Umut denizine atılmış bir olta’ mottosundan yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu albümün tüm gelirleri, diğer tüm dayanışma albümlerinde olduğu gibi pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılacak.

Ruhu doyuran şarkılar:

* Belki De Aşk Lazım Değildir/ Sertap Erener

* İçimdeki Ateş/ Nurettin Rençber

* La Roza Enflorese / Dafné Kritharas

DİZİ

İhanetin Beş Yüzü

Harlan Coban romanından uyarlanan mini Fransız polisiye dizisi İhanetin Beş Yüzü streaming platformu Netflix’te yayında. Başrol karakterlerin geçmişinin her birinin ismini alan, beş bölümde anlatıldığı dizide olaylar Guillaume Lucchesi isimli otuz yaşlarındaki bir adamın etrafında dönüyor.

Guillaume Lucchesi, hayatta en çok sevdiği iki kişinin ölümüne tanık olan bir adamdır. İlk aşkı Sonia ve kardeşi Fred'in ölümünden sonra Guillaume, hayatına yeniden başlar. Çocuklar için sosyal hizmet kurumunda çalışan Guillaume için herşey yolunda giderken annesi ölür ve evlilik teklif ettiği sevgili Judith'in aniden ortadan kaybolur. Annesinin gizli hesapları ve sevgilisinin ortadan kaybolmasıyla Guillaume'un hayatı yeniden alt üst olur. Guillaume, Judith'i bulmak için uzun süredir görmezden geldiği gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.