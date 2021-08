Haftanın Pusulası

KİTAP

Sessizlik

John Biguenet, 21. Yüzyıl’da bize daha da yabancılaşan bir kavram olan “Sessizlik” hakkında düşünürken, içerik bakımından zengin ve renkli bir kitap sunuyor. Yalnızlık ve sessizlik arasındaki ilişki; sessiz okuma sırasında neler olup bittiği; sahne sanatları, müzik ve sessizlik; cinsiyetçi ya da politik susturma; sırlar ve sessizlik: İnternet ve ifşa gibi temalar etrafında gezinen yazar, sessizliği elde etmenin pek de kolay olmadığını gözler önüne seriyor.

“Günümüzde sessizlik en gözde tüketim maddelerininkine rakip fiyatlarla alınıp satılan ticari bir meta haline geldi. Jane Austen Mansfield Park’ta, ‘Sessizliğin lüksünü tadalım’ diye yazar. Maalesef bu lüksün fiyatı her geçen gün tüketicilerin çoğunun gücünü aşacak şekilde artıyor.” (Tanıtım Bülteninden) İthaki Yayınları / 136 sf /22 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / İnkılap Yayınları

Hazan / Ayşe Kulin / Everest Yayınları

Bilmek Değil Sadece Hayal Etmek İnsanı Mutlu Kılar / Kerem Kına / Destek Yayınları

ALBÜM

Can Bonomo & Demet Evgar / Rüyamda Buluttum

Rock müziğin başarılı ismi Can Bonomo ve başarılı oyuncu Demet Evgar, Bonomo'nun "Rüyamda Buluttum" isimli yeni şarkısı için bir araya geldi. Avrupa Müzik markası ile dinleyicilerle buluşan sürpriz düet parçası "Rüyamda Buluttum"un klibinde de ikili birlikteydi.

"Rüyamda Buluttum" ile aynı anda yayınlanan Acı Kiraz'ın da söz ve bestesi Can Bonomo'ya ait. Şarkıların düzenlemeleri Can Saban imzası taşırken, şarkıların kayıt, mix ve mastering işlemleri Ali Rıza Şahenk tarafından The Fatlab'de yapıldı. Kapak görseli Can Bonomo tarafından tasarlandı.

Ruhu doyuran şarkılar:

Wating Breath / Julia Biel

Neyleyim / Gökçe Kılınçer

Infinite Face / Norrda

FİLM

Kandahar’a Yolculuk

Taliban'ın sebebiyet verdiği iç savaş, Afganistan'ı kasıp kavurmaktadır. Nafas ise bu savaşın acıları sebebiyle ülkesinden kaçmak zorunda kalan bir kadın habercidir. Başvurduğu Kanada'da daha rahat ama üzgün bir yaşam sürmektedir. Bir gün ülkede kalan kız kardeşinden bir mektup alır. Mektupta, kızın kendini öldürme kararı aldığı yazmaktadır. Nafas'ın bir şekilde geriye dönmesi gerekmektedir. Tek şansı İran üzerinden Afganistan'a girmektir. Bu da pek kolay olmayacaktır.

2001’de Taliban iktidardan düşürülmeden önce çekilen ve 11 Eylül saldırılarının ardından değeri daha çok anlaşılan Mohsen Makhmalbaf’ın bu filmi, tam 20 yıl sonra Taliban’ın tekrar iktidara geldiği şu günlerde yeniden izlenmeyi hak ediyor.

Film, 2001 Cannes Film Festivali Yarışmalı Bölümü Resmi Seçimi ve Ecumenical Ödülü ile Selanik Film Festivali Film Eleştirmenleri Ödülü aldı. Ayrıca, Makhmalbaf bu filmle, 2001 yılında Unesco'nun verdiği Federico Fellini Ödülünü kazandı.