Haftanın Pusulası

KİTAP

O Yazın Tanrısı

1945 kışı. On iki yaşındaki Luisa ailesiyle birlikte bir Nazi subayı olan eniştesinin çiftliğinde, görece korunmalı koşullarda sona yaklaşan savaşın bitmesini beklemekte, günlerini kitap okuyarak, hayvanlarla ilgilenerek, çevresini gözlemleyerek ve sorgulayarak geçirmektedir. Bu özgürlük ortamında çiftlikte çalışanlardan birine âşık bile olur. Gelgelelim, bombalanan şehirlerin, yollara düşmüş bitkin göçmenlerin, yaklaşan müttefik ordularının ve apar topar cepheye çağrılan gençlerin iyice görünür kıldığı ve artık hiç kimsenin kaçınamadığı dehşet, çaresizlik ve belirsizlikten o da payını alacak, hızla “büyümek” zorunda kalacaktır.

Ralf Rothmann daha önce yayımlanan “Baharda Ölmek” adlı romanıyla diyalog halindeki bu romanında, bir ulusu yönetenlerin körlük ve inkârının, savaşın akıldışılığının sıradan insanların ilişkilerine ve hayatlarına verdiği hasarı bir kez daha sarsıcı bir anlatımla, ustaca ve incelikle ele alıyor. (Tanıtım Bülteninden) YKY Edebiyat / 176 sf / 25 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

• Hazan / Ayşe Kulin / Everest Yayınları

• Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / İnkılâp Kitabevi

• Harari: “Tarih, İnsanın Tanrı Oluşuyla Sona Erecek." / Haz.: Murat Nedim / Karakarga Yayınları

ALBÜM

Zeynep Sağdaş / Ev Yapımı Lezzetli Akustik Tarifler

Zeynep Sağdaş, pandemi dönemi karantinalarını şahsına münhasır bir akustik albüm yaparak değerlendirdi. Uzun zamandır akustik kayıtlar yapma isteği içerisinde olan Zeynep Sağdaş, bu isteğini karantina günlerinde hayata geçirdi.

Dönemin şartları sebebiyle tüm kayıtlar müzisyenlerin ev stüdyolarında gerçekleşti ve ismi de bu yüzden esprili bir şekilde “Ev Yapımı Lezzetli Akustik Tarifler” oldu.

Albümdeki tüm sözlerde imzası olan Sağdaş, 4 şarkının da bestesini yaptı. 3 şarkının bestesi Barış Aryay ve bir şarkının bestesi ise Nikos Papadopoulos'a ait.

Zeynep Sağdaş, sözü müziği kendisine ait olan ve albümün çıkış şarkısı "Acele Aşk Aranıyor" için yönetmen Gökhan Özdemir ile kendi evinde kamera karşısına geçti.

Zeynep Sağdaş klibiyle ilgili; “Kanepeye oturmuş bir şekilde şarkı söyleyen şarkıcı görmekten fenalık geçirdiğim için canlı performans videosu çekmek yerine butik klipler çekmeye karar verdim, ilk buluşmaya giden romantik bir kızı anlatan klibim tatlı ve esprili oldu” diyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Kendimi 8-9 senedir iyi hissetmiyorum / Feyyaz Yiğit

Ölmüyor, öldürmüyor / Redd

Koca bir saçmalık / Jakuzi

BELGESEL

Pray Away

Netflix’in yeni belgesellerinden “Pray Away”, 90’lar ve 2000’lerin başında özellikle ABD’de yaygınlaşan “Dönüşüm Terapisi”ni anlatıyor. Film, eşcinselleri “tedavi etmeyi” hedefleyen dönüşüm terapisinden kurtulanları ve deneyimlerinden bu yana yaptıkları yolculukları ve eşcinsel karşıtı dönüşüm terapisi hareketinin eski liderlerini konu alıyor. Yönetmen Kristine Stolakis’in filmleri, gücün, siyasetin ve önyargının bireyleri nasıl etkilediğini incelemesiyle bilinir ve bu film tam da bunu yapıyor.

Pray Away, Exodus International’ın (en büyük Hıristiyan dönüşüm terapi organizasyonu) arkasındakileri keşfederken izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor ve zararlı operasyona, kalıcı etkisine ve iktidara yükselişine dair perde arkası bilgileri de aktarıyor.