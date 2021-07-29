Haftanın Pusulası...

KİTAP

Space Invaders: Diktatörlüğün Gölgesinde

Şilili yazar Nona Fernández’in birçok dile çevrilen romanı “Space Invaders: Diktatörlüğün Gölgesinde” raflardaki yerini aldı.

Oyunculuk ve senaryo yazarlığı da yapan Fernández, roman ve öyküleriyle unutulmaması gerekenleri hatırlatmayı görev edinmiş, Şili’nin tarihindeki karanlık sayfalara ayna tutmaya çalışan bir bellek direnişçisi.

ABD’li müzisyen, yazar, şair Patti Smith’in, “Pırlanta gibi bir kitap… İnsanın cebine atıp tekrar tekrar okuması için birebir” dediği; Şilili şair, roman yazarı Alejandro Zambra’nın ise “Yaşadıkları berbat ülkeyi anlamaya çalışan Şilili çocukların nesli hakkında, karanlık ve oyunbaz bir roman” olarak tanımladığı, dört bölümden oluşan 72 sayfalık “Space Invaders: Diktatörlüğün Gölgesinde”, İthaki Modern’in 43. kitabı oluyor. (Tanıtım Bülteninden) İthaki Yayınları / 72 sf / 14 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / İnkılâp Kitabevi

Kayıp Tanrılar Ülkesi / Ahmet Ümit / Yapı Kredi Yayınları

Tanrı Gerçeği Görür Ama Bekler / Lev Nikolayeviç Tolstoy / Remzi Kitabevi

ALBÜM

Erhan Ertetik / Dududa

Türkiye'nin önde gelen bas gitaristlerinden Erhan Ertetik, ilk solo projesi “Dududa”yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Ertetik'in farklı dönemlerde yaptığı 4 besteden oluşan albümde, bestelerin birbiriyle bağlantılı ve farklılaştığı noktalarının olması, albümü ritmik ve melodik çeşitlilik anlamında zenginleştiriyor.

İlk solo projesinin heyecanını yaşayan Erhan Ertetik, uzun yıllar boyunca takip ettiği bas virtüözlerinin kompozisyonlarından ve müzik tarzlarından etkilenmiş olduğu yanları bu albümde ortaya koyduğunu düşünüyor. Stüdyo Arı'da kaydedilen; bas gitar ve perdesiz bas gitarda Erhan Ertetik, piyanoda Nevzat Yılmaz, klavyede Berkan Kaya, gitarda Cem Çatık, vokallerde Duru And ve perküsyonda Ali Emre Algır'ın yer aldığı albümün mix ve mastering'i Cem Çatık, kayıtları Meriç Memikoğlu tarafından yapıldı. Erhan Ertetik, albümün duygu yoğunluğu yüksek bestesi “Fretless Words”ü, yakın zamanda aramızdan ayrılan, Türkiye'nin en önemli bas gitaristi İsmail Soyberk'e ithaf ediyor.(Tanıtım Bülteninden)

Ruhu doyuran şarkılar:

Sessiz Eller / Teoman

Her Şeye Rağmen / Pamela&Mehmet Güreli

Ateşle Barut (2021) / Sertab Erener

BELGESEL

The Year Earth Changed

Eşi benzeri görülmemiş bir yılın ardından dünyanın her yerinden çekilen özel görüntülerin yer aldığı “The Year Earth Changed”, küresel karantina sürecine tam zamanında yeni bir bakış açısıyla yaklaşarak yaşanan moral verici hikâyeleri paylaşan özel bir belgesel. Terk edilmiş şehirlerde kuş cıvıltıları duymaktan balinaların yeni iletişim yollarına şahit olmaya ve Güney Amerika banliyölerinde kapibaralara rastlamaya kadar, dünyanın her yerinde insanlar doğayla daha önce hiç olmadığı biçimde etkileşime girdiler. Bir saatlik bu özel programda izleyiciler; yolcu gemisi trafiğini azaltmak, plajları yılda birkaç gün kapatmak, insanlarla vahşi yaşamın birlikte sürmesi için daha uyumlu yollar belirlemek gibi davranış değişimlerinin doğaya ne kadar büyük etki ettiğini görecek. David Attenborough anlatımıyla hazırlanan, Dünya gezegenine bir övgü niteliğindeki bu belgesel, doğanın kendini nasıl yenilediğini göstererek geleceğe umutla bakmamızı sağlayabilir.