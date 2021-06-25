Haftanın Pusulası

KİTAP

Kahraman ve Cellat

“Aynadaki bakışı anlamaya çalışıyorum. Kim bakıyor bize oradan?

Kahraman mı cellat mı? Yüzüne bir gülümseme yayılıyor babamın.”

Ev, ailenin karakutusu. İçeride çok ses var, çoğu zaman aynı şeyi söylemeyen sesler. Orada her şey coşkuyla, umutla ve iyi niyetle başlıyor ama böyle devam etmiyor. Toplum, aile için roller seçiyor: Anneler cefa çekiyor, babalar fedakârlık ediyor. Ya çocuklar? Orada değiller sanki. Aile olmak, insandan verebileceği en çetin mücadeleyi talep ediyor.

Şeniz Baş, ‘Kahraman ve Cellat’ta aile kavramını yeniden tartışmaya açarak yarattığı karakterlerle sadece bireyin değil toplumun da çıkmazlarına işaret ediyor. "Kahraman ve Cellat" özenli dili, sürükleyici kurgusu ve okuru içine alan atmosferiyle uzun zaman akılda kalacak bir roman. (Tanıtım Bülteninden) İthaki Yayınları / 184 sf / 24 TL



Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satanları şular oldu:

Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / İnkılap Yayınları

Kayıp Tanrılar Ülkesi / Ahmet Ümit / Yapı Kredi Yayınları

Veba Geceleri / Orhan Pamuk / Yapı Kredi yayınları

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ALBÜM

Ud sanatçısı Zeynel Demirtaş'tan aynı anda üç albüm

Özgün ud çalım tavrı ve doğaçlama performanslarıyla dünya genelinde bir takipçi kitlesine ulaşan Zeynel Demirtaş, uzun süredir beklenen çalışmalarını aynı anda 3 farklı albümle yayınladı.

Tüm dijital müzik platformlarından ulaşılabilen Araf, OUD ve Anatolian albümlerinin, dinleyicilere Osmanlı Saray Müziği’nin ilham kaynaklarını keşfetme fırsatı sunduğunu söyleyen ud sanatçısı Zeynel Demirtaş, “Farklı makamlardaki doğaçlama çalışmaları sayesinde, Anadolu türkülerini udun mistik tonuyla tüm hücrelerinizde hissedeceksiniz. Özellikle kendi bestelediğim Araf albümü, modern dünyanın sanat açlığına ilaç niteliğinde. Kalıcı eserler olmalarını umuyorum.” dedi.

Prodüktörlüğünü Mehmet Tacan Ekim’in üstlendiği albümlerin tüm kayıtları, udun doğal sesini dinleyicilere kusursuz bir şekilde ulaştırabilmek için Cem Önsoy ve Uğur Baloğlu tarafından Stüdyo Cemu’da gerçekleştirildi.

Ruhu doyuran şarkılar:

Kimse Bilmez / Cem Adrian (Mehmet Güreli ile Buluşmalar)

Bu Dağlar Kömürdendir / Sufle

Hikâyem Çok / Anıl Bayraktar

DİZİ

Sweet Tooth

Netflix, bu ay dikkat çekici dizilerine bir yenisini daha ekledi. İzleyicileri fantastik bir hikâyeye ortak eden Sweet Tooth, 4 Haziran’da izleyici ile buluştu. Sweet Tooth, daha önce hem Marvel hem de DC Comics çatısı altında önemli serilerde görev alan Kanadalı yazar Jeff Lemire’in aynı adlı çizgi roman serisinden diziye uyarlandı.

Sweet Tooth, izleyiciyi on yıl önce yaşanan Büyük Çöküş’ün dünyanın altını üstüne getirdiği ve gizemli bir şekilde melezlerin ortaya çıkmasına yol açtığı; bebeklerin yarı insan, yarı hayvan olarak doğduğu bir dünyaya davet ediyor. Gözlerden uzaktaki orman evinde güvenli bir şekilde on yıl yaşayan Gus adlı melez bir geyik-çocuk, beklenmedik şekilde Jepperd adlı yalnız bir gezginle arkadaşlık kurar. Bu ikili, Amerika’dan geriye kalan topraklarda olağanüstü bir maceraya çıkarak Gus’ın kökeni, Jepperd’ın geçmişi ve yuva denen şeyin gerçek anlamı hakkındaki sorulara yanıt arar. Gus kısa süre içinde ormanın dışındaki yemyeşil ve tehlikeli dünyanın hayal dahi edemeyeceği kadar karmaşık olduğunu öğrenir.