Haftanın Pusulası

KİTAP

Sessizliğin Tarihi

Fransa’nın yaşayan en önemli tarihçilerinden biri kabul edilen Alain Corbin gürültünün mekândan uzaya her yeri işgal ettiği bu çağdan hareketle, sessizliğe eğitici bir değer atfedilen, konuşmanın nadide görüldüğü çağlara bakıyor. Sessizlik sesin yokluğu değil de meditasyonun bir koşulu olarak çıkıyor karşımıza, tefekkür ve derin düşünüş olarak; sözün tezahür ettiği içsel bir yer olarak...

Sessizliği deneyimleme biçimlerinin, sessizlik arayışlarının muazzam çeşitliliğini ve geçirdikleri evrimi edebiyat ve düşünce metinlerine, resim ve sinemaya atıflarla irdeleyen Corbin sessizliğin tarihi üzerine bir ilk çalışma olarak gördüğü bu kitabında, insanın sessizlikle ilişkisinin yaşam için ne kadar kurucu olduğuna dair önemli ipuçları veriyor. (Tanıtım Bülteninden) Kolektif Kitap / 115 sf / 30 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Söylenmemiş Sözler / İclal Aydın / Artemis Yayınları

Veba Geceleri / Orhan Pamuk / Yapı Kredi Yayınları

Empedokles’in Dostları / Amin Maalouf / Yapı Kredi Yayınları

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ALBÜM

Çamur / Müstehak Makamı

Kendine özgü müziği ile farklı bir yer edinmiş olan Çamur'un üçüncü stüdyo albümünün ilk şarkısı “Müstehak Makamı” tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Çamur yeni şarkısı ile ezberlerimizi bozmaya devam ediyor. Grup bu sefer zamanın ruhuna sesleniyor. Müstehak Makamı, Türkiye dâhil tüm dünyanın içinde bulunduğu olağanüstü şartlara atıfta bulunan, tanıklık ettiğimiz zamana cesurca meydan okuyan bir şarkı.

Çamur, “Bir yerden tanıdık kimin bu şarkı? Bizim bu şarkı: Müstehak Makamı” diyerek hepimize bir yüzleşme çağrısı yapıyor. Güçlü perküsyon ve elektro bağlama kullanımı ile sevenlerinin aşina olduğu Çamur soundunu yansıtan şarkı, hücum kayıt şeklinde canlı olarak çalınıp kaydedildi.(Kaynak: Müzik Habercisi)

Ruhu doyuran şarkılar:

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DİZİ

Mare Of Easttown

Son dönemin en çok konuşulan polisiye dizilerinden biri olan “Mare Of Easttown”, Oscarlı oyuncu Kate Winslet’in başrolünde olmasıyla da kısa sürede dikkat çekti. ABD HBO kanalından 24 saat sonra Türkiye’de bein Connect kanalında yayınlanan dizi 7 bölümden oluşuyor. Brad Ingelsby’nin yazdığı dizi, Philadelphia’nın banliyösünde geçiyor. Kate Winslet’in canlandırdığı polis detektifi Mare Sheehan, genç bir annenin hayatını kaybettiği cinayeti araştırırken kendi kişisel sorunlarıyla da baş etmeye çalışıyor. Geçmişte başından bir evlilik geçen ve boşanan Mare’in oğlu intihar etmiştir. Oğlunun eski uyuşturucu bağımlısı eşiyle de torununun velayeti konusunda anlaşmazlıkları vardır. Yaklaşık bir yıl önce gerçekleşen kayıp kız vakasını çözemediği için de rahatsız olan dedektif Mare, 4 neslin birlikte yaşadığı evinde ve her failin aynı zamanda arkadaşı olduğu küçük kasabasında sorunları çözmek için başta kendiyle yüzleşmesi gerektiğini anlar.

Winslet’ın bir oyuncu olarak dayatılan güzellik kurallarını da elinin tersiyle iterek yaşının getirdiği tüm doğallığıyla ekranda olduğu dizi, kaçırılmaması gerekenlerden!