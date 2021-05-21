Haftanın Pusulası...

KİTAP

Dirilen Mumya

Kocasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Seza günahlarından arınmak için hacca gitmeye karar verir. Fakat İstanbul’da tanıştığı tuhaf yabancı, Charlie Dawson onu kutsal topraklarda da adım adım takip etmektedir. Charlie’nin Seza’dan istediği nedir? Neden bu genç dulu saplantı hâline getirmiştir?

Bu soruların cevabı binlerce yıllık gizemli bir aşk hikâyesinde saklıdır. Dahası, bu ölümsüz aşkın kahramanı bir mumyadır.

Suat Derviş, ilgi çekici eseri Dirilen Mumya ile macera romanları yazma konusunda da ne kadar maharetli olduğunu gösteriyor.

Bilal Acarözmen “İstanbul’dan Arabistan Çöllerine Uzanan Bir Serüven: Dirilen Mumya” başlıklı yazısıyla hem edebiyatımızın bütün mumyalarını bir araya getiriyor hem de Suat Derviş’in romanı şekillendirme sürecine dair bilgiler veriyor. (Tanıtım Bülteninden) İthaki Yayınları / 208 sf / 26 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Veba Geceleri / Orhan Pamuk / Yapı Kredi Yayınları

Yakın Tarihin Gerçekleri / İlber Ortaylı / Kronik Kitap

Seyir / Piraye / Moda Kitap

ALBÜM

Haluk Levent / Vasiyet

Haluk Levent, annesinin en çok sevdiği 15 türküyü yorumladığı “Vasiyet” albümünü yayınladı. Albüm kısa sürede müzik listelerinde zirveye yerleşti. Haluk Levent, 2019 yılında kaybettiği annesi Sabriye Acil'in en sevdiği türküleri kendine has rock sounduyla ve çeşitli müzisyenlerle düet yaparak yorumladı.

Cem Adrian ile birlikte seslendirdiği Nesimi Çimen türküsü 'Şifa İstemem Balımdan', Ceylan Ertem ile beraber düet yaptığı Aşık Veysel bestesi 'Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını', Turgay Tanülkü ile yorumladığı 'Mihriban', Hayko Cepkin'in konuk olduğu ‘Ah Bir Ateş Ver', Oğuz Aksaç ile beraber söylediği 'Gayrı Dayanamam Ben Bu Hasrete', Şirin Demirtaş ile düeti 'Sivas Ellerinde Sazım Çalınır' ve Ziliia Shumilina ile birlikte söylediği Aşık Veysel türküsü 'Kara Toprak' gibi ölümsüz 15 türküden oluşan albüm, 7 Mayıs Cuma günü dijital platformların dışında CD ve plak formatlarında da müzikseverlerle buluştu.

Ruhu doyuran şarkılar:

Feelings / Mehmet Güreli

Ankara’da Aşık Olmak / Zuhal Olcay

Böyle De Güzeliz / Derya Köroğlu

FİLM

Promising Young Woman

Emerald Fennell’in gerilim/suç karışımı 2020 yapımı “Promising Young Woman” adlı filmi, en yakın arkadaşının tecavüze uğramasından sonra tıp okulunu bırakıp hayatının geri kalanını onun intikamını almaya adamış 30 yaşındaki Cassie Thomas’ı (Carrey Mulligan) anlatıyor. Cassie, sistematik bir şekilde yok sayılan bu suçun cezasını sadece kendi verebileceğine inanmaktadır. Gündüzleri bir kahve dükkânında çalışsa da geceleri kulüplere giderek sarhoş taklidi yapar ve bu halinden faydalanmaya kalkan erkeklere kendince cezalar keser. Bu arada hayatının amacı haline gelmiş intikamı için de planlarını uygular.

Feminist çevrelerde ve sinema eleştirmenleri tarafından farklı yönlerden eleştirilen ve tartışma yaratan film 2021 Oscar’larında da beş dalda aday gösterildi ve En İyi Özgün Senaryo ödülünü almayı başardı. Filmin iki BAFTA ödülü de bulunuyor.