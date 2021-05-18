Haftanın Pusulası

KİTAP

Abdal Kutusu

“Açık konuşayım, bu aletler tarafından paramparça edilip sonra da bir araya getirilmiş bu kitap bir roman değil. Bitmek bilmeyen bir hikâye silsilesi mi, böyle de denemez. Haydi illa isim koyacaksak koca bir deneme diyelim, çünkü denemekten başka şansım yok.” diyor Kadıköylü yazar Erdem Tezbaşaran ilk kitabıyla ilgili olarak.

Pek çok konuya dair kafasından geçenleri birbirinden bağımsız (ya da bağımlı) bölümler olarak yazıya döken Tezbaraşaran’ın “Macerasız Adamın Macerasızlıkları” diye de nitelendirdiği kitabının tanıtım yazısında şu ifadelere yer veriliyor:

Gerçek ve kurgu farklı kumaştan mı? Öyleyse bunları birbirine bağlayan dikiş yeri, belirgin ve sağlam mı? Zahmetsizce sökülebilir mi? Ayırt edilebilmesi mümkün mü? Bu soruların cazibesi ve baskısı altında, Abdal Kutusu, onlarca farklı başlıktaki metninin dokusunu, gerçeğin daha baştan kurgusuz kurulamayacağı gri bir alanda örmeye çalışıyor. Bu yönüyle, uzun bir geçmişi olan deneme türüne hem selam veriyor hem de türün evrilebileceği biçimlerin imkanını sorguluyor.

Bu kutuda yazı, söz, dil, sanat, felsefe, teknik, toplum, politika, inanç, umut, ölüm ve geriye kalmışsa başka şeyleri de bulabilirsiniz. Antares Yayınları / 300 sf / 30 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Veba Geceleri / Orhan Pamuk / Yapı Kredi Yayınları

- Var mısın? / Doğan Cüceloğlu / Kronik Kitap

- Seyir / Piraye / Mona Kitap

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TEKLİ

Yasemin Mori / Maviye

“Rampa Stampa” ve “Beni Bana Bırak” gibi pandemi günlerinde sıklıkla dilimize dolanmış yüksek enerjili şarkı yayımlayan Yasemin Mori, 2021’deki ilk teklisini paylaştı. “Maviye”de kalbi kırık birinin güçlü isyanına kulak veriyoruz.

Kendine özgü hikâyeciliğini, cesurca kafasının estiği yönde renklendirmeye devam ediyor Yasemin Mori. “Maviye”, her dinleyişte farklı derinliklerine dalabileceğiniz bir gece tasviri.

Her zamanki gibi kimi düşsel nüansların da yer aldığı şarkı sözlerine epik bir düzenleme ve orkestrasyon eşlik ediyor. Mori’nin uzun yıllardır birlikte çalıştığı Serhat Şensesli, yine çeşitlenen bir ses paletiyle karşımızda.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Man Down / In Hoodies

- Gül ile Akide / İrem Candar

- Gurbet / Jülide Özçelik

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FİLM

Vespa - Enrico Piaggio

Bir markadan çok bir ulaşım aracının adı haline gelmiş Vespa’nın nasıl yaratıldığını, nasıl ünlü olduğunu ve tüm dünyaya yayıldığını merak ediyorsanız bu film tam size göre! Netflix'te izleyiciyle buluşan film çok iddialı olmasa da hoşça vakit gerçirmelik.

Film, İkinci Dünya Savaşı sonrası harabe halindeki İtalya’da, Pisa’ya yakın bir kasabada fabrikası bombardımana uğramış bir savaş uçağı imalatçısının, Enrico Piaggio’nun, artık uçak değil herkesin kullanabileceği bir ulaşım aracı üretmeye başlamak istemesini anlatıyor. Fabrikadan geriye kalan küçük motor ve demirlerin kullanılabileceği ama sadece erkeklerin değil kadınların da rahatça sürebileceği küçük, pratik bir araç… Ve böylece scooter ile motosiklet arası Vespa doğuyor. Peki ama ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkede bu aracın satışı nasıl olacak? Burada da devreye onu dünyaya tanıtacak bir sinema filmi giriyor: Roma Tatili… Kapanma günlerinde zevkle izlenebilecek bir dönem filmi. Tavsiye…