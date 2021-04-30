Haftanın Pusulası...

KİTAP

Kirpiğin Düşmesin Yere – Mor Öyküler



Sevda Karadağ Çırak tarafından yayına hazırlanan Kirpiğin Düşmesin Yere - Mor Öyküler kitabı, Notabene Yayınları'ndan çıktı. 20 kadın yazarın öyküsünün yer aldığı kolektif kitabın geliri, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağışlanıyor.

Kitapta öyküleri yer alan yazarlar; Arzu Armağan Akkanatlı, Arzu Eylem, Arzu Uçar, Ayça Erkol, Banu Özyürek, Berna Durmaz, Çilem Dilber, Esmahan Devran İnci, Fatma Nuran Avcı, Jale Sancak, Kader Menteş Bolat, Mevsim Yenice, Müge İplikçi, Neslihan Yiğitler, Nurhan Suerdem, Nilüfer Altunkaya, Onur Bütün, Semrin Şahin, Serap Üstün ve Sibel Öz. (Tanıtım Bülteninden) NotaBene Yayınları / 152 sf / 25 TL



Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Veba Geceleri / Orhan Pamuk / Yapı Kredi Yayınları

Yakın Tarihin Gerçekleri / İlber Ortaylı / Kronik Kitap

Seyir / Piraye / Mona Kitap

ALBÜM

Su Soley / Gardrop

Su Soley, 9 şarkıdan oluşan yeni akustik albümü “Gardrop”u müzikseverlerin beğenisine sundu. Gardrop albümü, sanatçının evde kayıt odası haline çevirdiği ve tüm vokal kayıtlarını yaptığı kendi gardrobundan adını aldı.

Soley dolabının kapaklarını açıp yorganlar astı, içinde boşluk kalan raflara yastıklar doldurdu ve beğendiği tınıyı yakaladığında da sistemi bozmadan kayıtları tamamladı. Albümde, kayıtların yanı sıra tüm styling, kostümler ve aksesuarlar yine sanatçının kendi gardrobundan...

Yeni albümü Gardrop’ta, İskender Paydaş'la birlikte besteledikleri “Müebbet Hayalet (Akustik)”, Burçak Şahvelioğlu ile sözlerini yazdıkları “Bu Yaz (Akustik)” ve anonim bir Balkan türküsü olan “Drama Köprüsü (Akustik)” dışındaki tüm şarkıların söz ve müzikleri, albümün tüm vokal düzenlemeleri Soley'e ait. Su Soley'in pop, rock ve caz ve tınılarını barındıran yeni albümü “Gardrop” MEYPOM etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

Ruhu doyuran şarkılar:

Durduramayacaklar halkın coşkun akan selini / Cem Karaca & Moğollar ve Dervişan

Tencere tava hep aynı hava / Kardeş Türküler

Güzel günler / Praksis

DİZİ

Karanlık Kadrolar

57 yaşındaki Alain Delambre, geçirdiği altı yıllık işsizlik dönemi edeniyle yıpranmış ve aşağılanmış bir üst düzey yöneticidir. Alain Delambre’ye prestijli bir şirket tarafından cazip ve para getirisi yüksek bir iş teklifi yapılıyor. Ancak Alain çok geçmeden büyük ve kurumsal bir oyunun içerisinde bir piyon olduğunu anlayacaktır. Karanlık Kadrolar Ziad Doueiri’nin yönettiği bir suç ve drama dizisi. Bir dönemin fenomen futbolcularından biri olan Eric Cantona’nın başrolünde yer aldığı dizi Netflix’te yayınlandı. Futbolculuğu döneminde sert mizacı ile bilenen Cantona, 6 bölümlük bu dizide ilginç bir karakterle karşımıza çıkıyor. Pierre Lameitre’nin aynı adlı kitabından uyarlanan dizi, günümüzde belli bir yaştan sonra işsiz kalmanın zorluğunu ve çıkış ararken girilecek yolları farklı bir yönden ele alıyor. Büyük bir şirketin, işe alım sürecinde uyguladığı testler ve insanı küçük düşüren oyunları ise kapitalizmin acımasızlığını bir kez daha ortaya koyuyor. 1 Mayıs haftasında izlenebilecek orijinal dizilerden… Tavsiye!