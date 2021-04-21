Haftanın Pusulası...

KİTAP

Yerin Dibinden Geliyorum

Dağ başında, akıl hastanesinin soğuk taşlarının üzerinde, evlerin sıcak salonlarında, bir bankanın koridorlarında ya da deniz kenarında… Nerede olurlarsa olsunlar bir yanları hep yerin dibinde olan insanlar… Kaçmış, saklanmış değiller. Sadece bazen telaşa kapılmış, kuytuya sığınmışlar.

Ayşe Özlem İnci, ilk kitabı Yerin Dibinden Geliyorum’da yer alan öykülerinde, her sokak başında karşımıza çıkan, her soluk alışımızda hissettiğimiz hayatların, hayatlarımızın izini sürüyor. Bunu yaparken de gerçek ile rüyayı iç içe geçiriyor ve okurunun aklına soru işaretleri düşürüyor: “Sahi, yaşadıklarımızın ne kadarı gerçek, ne kadarı rüya? Gördüklerimizin ne kadarı bir başkası, ne kadarı biz?”

Yerin Dibinden Geliyorum’dan satır satır duyulan sesin yabancı olmadığını şaşkınlıkla fark edeceksiniz. (Tanıtım Bülteninden) İletişim Yayınları / 97 sf / 20 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Veba Geceleri / Orhan Pamuk / Yapı Kredi Yayınları

Yakın Tarihin Gerçekleri / İlber Ortaylı / Kronik Kitap

Var mısın? / Doğan Cüceloğlu / Kronik Kitap

ALBÜM

Ari Barokas / Lafıma Gücenme - Stüdyodan Konser

Duman grubunun bas gitaristi olarak tanıdığımız, “Aman Aman”, “Sor Bana Pişman Mıyım”, “Yürek”, “Senin Marşın”, “Gözleri Kanlı” gibi sevilen Duman şarkılarının da sahibi Ari Barokas, 2018 yılında yayımlanan Garaj Müzik etiketli ilk solo albümü, “Lafıma Gücenme”nin ”Stüdyodan Konser” kayıtlarını tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu!

2018'de çıkardığı, söz ve besteleri kendisine ait 10 şarkılık albümünden “Nafile” isimli şarkının farklı bir versiyonunu da dinleme fırsatı bulduğumuz “Stüdyodan Konser”de yer alan şarkılar; “Gavurlar”, “Nafile”, “Yangın Var”, “Yalnızlık Kanında Var”, “Salaksın”, “Yalan”, “Egotango”, “Beyni Yok”, “Yaşıyorum Sil Baştan”, “Ömrümüz Yine Geçiyor”, “Nafile (2. versiyon)”.

Ruhu doyuran şarkılar:

Duman / Öyle Dertli

Eskitilmiş Yaz / Uyursam Geçer mi?

No Land / Düşünme Kaybolursun

FİLM

Pieces Of A Woman

Dünya prömiyerini Venedik’te yaptıktan sonra başta Toronto olmak üzere pek çok festivale konuk olan ve en son Oscar adaylığıyla adından söz ettiren “Pieces of a Woman”, Netflix’te yayınlandı. Filmin yönetmeni Kornél Mundruczó’nun eşi olan Kata Wéber’in kişisel deneyimlerinden yola çıkarak senaryosunu yazdığı film, evde doğum sırasında bebekleri ölünce bu trajediyle nasıl başa çıkacaklarını bilemeyen ve evlilikleri dağılma noktasına gelen genç bir çifti odağına alıyor. Eski bir alkolik olan Sean (Shia LaBeouf) bu trajik olayın etkisiyle yavaş yavaş kontrolü kaybetmeye başlarken, Martha (Vanessa Kirby) adeta uyuşuk bir matemin içine gömülüyor. Evde doğumu gerçekleştiren ebenin (Molly Parker) taksirle insan öldürme suçuyla yargılanması ise bu trajik kayba farklı bir boyut katıyor.