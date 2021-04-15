Haftanın Pusulası...

KİTAP

Renklerin Öteki Yüzü

Sibel Karabulut’un ilk romanı “Renklerin Öteki Yüzü” çıktı. 1980’li yıllarda geçen romanla ilgili Kadıköylü yazar Tanseli Polikar şunları söylüyor: “Karabulut olayların örgüsünü, kendi deyişiyle bir taşra kasabası olan Gördes’te kurgulamış. Altı yaşlarında bir kız çocuğu romanın başkahramanı. Etrafındaki olaylar, onun anlamaya

çalıştığı taze belleğinden yansıyor. Roman zaten bu küçük kızın ilkokula başladığı sabahla açılıyor. Adı Ayça olan çocuğumuz aile fertlerinden başlayarak küçük bahçeli evlerin yer aldığı mahallesindeki komşuları, küçük bakkal dükkânlarını, kasabanın çarşısını ve okulunu anlatıyor. Ancak bunu yaparken, gözlemleri, kullanılan dil, yorumlar, duygu selleri

inanılmaz düzeyde. Roman 80’li yıllarda geçiyor demiştik. Türkiye’nin gerçekten

önemli değişiklikler yaşadığı yıllar. Karabulut bu gözlemlere dayanan eşsiz anlatımlarının içine semboller koyarak, Türkiye’nin o yıllardaki siyasi yapılarına da ışık tutuyor. Küçük taşra kasabasında yeni yeni palazlanan BAL PARTİSİ özelinde...

Hem yazarın anlatım dili hem de olaylara biraz alaylı yaklaşımı kitabı soluksuz

okurken molaya fırsat tanımıyor.” Sıfır Yayınları / 255 sf / 38 TL

Kırmızı Kedi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Parsel Parsel / Murat Ağırel / Krımızı Kedi Yayınevi

Veba Geceleri / Orhan Pamuk / Yapı Kredi Yayınları

Var mısın? / Doğan Cüceloğlu / Kronik Kitap

ALBÜM

Nube / Look Again

Nube’nin ilk solo single çalışması “Look Again” 26 Mart’ta tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sakinlik hissinin hakim olduğu parçaya, sözler de karmaşık sorgulamaları ve fark edişleriyle eşlik ediyor. “Yol” boyunca arkamızda bıraktığımız ve yanımızda sürüklediğimiz her şey azalmanın hüznünü yüzümüze vursa da, kararlılığın cazibesi köklerimizi ele geçiriyor. “Look Again”; nisan ayının sonlarına doğru tamamlanması için hazırlıkları devam eden animasyon klibiyle de ilgililerle buluşmayı bekliyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Galiba Sevmiyorlar / Son Feci Bisiklet

Bana Bir Şarkı Söyle / Gece

Halim Yok / Peyk

FİLM

Kapı

2019’da vizyona giren yerli film “Kapı”, Netflix’te izleyiciyle yeniden buluşuyor. Nihat Durak’ın yönetmenliğini yaptığı, Filiz Üstün Durak’ın senaryosunu yazdığı filmin başrolünde, 7 yıl aradan sonra bir sinema filminde yer alan usta oyuncu Kadir İnanır yer alıyor. İnanır’ın yanı sıra filmde Vahide Perçin, Timur Acar, Erdal Beşikçioğlu, Aybüke Pusat ve Sermet Yeşil gibi isimler de oynuyor.

Film, Midyatlı Süryani bir ailenin dramını konu ediyor. Ahşap ustası olan Yakup ile eşi Şemsa, yıllar önce Mardin’den Berlin’e göç eder. Üç çocukları ve torunları ile birlikte Berlin’de yaşayan Süryani aile, bir gün Mardin’den gelen bir haberle sarsılır. Telefonda aldıkları haber, yirmi beş yıl önce kaybettikleri oğulları Mikhael ile ilgilidir. Yakup ve Şemsa, vakit kaybetmeden Mardin’e giderler. Onlara bu yolculuklarında torunları Nardin de eşlik eder. Yıllar önce ayrıldığı köyüne geri dönen Yakup, gördükleri karşısında şok olur. Köyü terk edilmiş, evi ise yağmalanmış bir halde bulur. Evin kapısının sökülüp alındığını gören Yakup, kapının peşine düşmeye karar verir. Kapıyı bulmak için, Nardin ve kapıyı yerinden söken kaçakçı Remzi ile yola çıkan Yakup, önce Kayseri’ye oradan da İstanbul’a doğru bir yolculuğa çıkar. Film boyunca, Yakup’un kapıyı bulursa oğluna kavuşacakmış gibi yaşadığı duygu izleyiciye geçmede oldukça başarılı. Ayrıca Vahide Perçin’in ülkedeki yüzlerce kayıp yakınını temsil eder gibi, sonsuz kuyulara bağırması da filmin vurucu sahnelerinden…











