Haftanın Pusulası...

KİTAP

Yabanıl Anne

Carrie Vissintainer’ın “Bu kitap yabanıl insan doğasının bir kutlaması” olarak tanımladığı Yabanı Anne kitabı Seçil Karagülle çevirisiyle okurla buluştu.

“Annelik ne demek? Her gün göreve hazır uyanmak, sorular yanıtlamak, alt bezi değiştirmek, yoğurt ve mısır gevreğini kaselere doldurmak mı?

Peki anne olduğumuzda kişiliğimizden ödün vermeli miyiz? Macera dolu bir hayat yine de mümkün mü yoksa annelik klişelerine boyun mu eğmeliyiz?

Bu kitapta yabanıl bir annenin, bu sorulara yanıt vermeye çalışırken nasıl savrulduğuna ve kendini yeni baştan nasıl yarattığına tanık olacaksınız. Kimi zaman güldüren kimi zaman duygulandıran bu sıcacık anlatı, biraz olsun cesarete ihtiyacı olan herkesi, önüne yeni rotalar çizerek özgürleştirecek güce sahip.

Biz bu kitapla sınırlarını zorlayan hem özgür bir birey hem iyi bir ebeveyn olmaya ihtiyaç duyan herkesin yanında olmayı amaçlıyoruz. Haritanızı elinize alın ve göl kenarında yürüyüşlerden yaylalara, dağ tepelerinden eteklerine uzanacağınız; doğanın ortasında bir kulübenin yalnızlığını orman gezilerinin heyecanını doruklarda yaşayacağınız bir seyahate hazırlanın!” (Tanıtım Bülteninden) Yeni İnsan Yayınevi/233 Syf/28 TL

Sanal kitap mağazası Kitap Yurdu sitesi bilgilerine göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Veba Geceleri / Orhan Pamuk / Yapı Kredi Yayınları

- Var Mısın? / Doğam Cüceloğlu / Kronik Kitap

- Yakın Tarihin Gerçekleri/ Prof. Dr. İlber Ortaylı/ Kronik Kitap

ALBÜM

Canozan/ Kapalı Perdeler

Canozan “Kalbimden Tenime” ve "Düsman Benim" tekli çalışmalarının ardından ardından “Kapalı Perdeler” adlı albümünü müzik severlerin beğenisine sundu. Hypers Music etiketiyle 02 Nisan Cuma tüm dijital platformlarda yayına giren albümdeki tüm şarkıların söz ve müzikleri Canozan’a ait. Albümün aranjesini de Can Ozan ve Mert Kasap birlikte yaptı. “Kapalı Perdeler” albümünde Ufuk Beydemir, Kaan Arslan, Duhan Demirci, Orkun Okumuş ve Ecem İlhan vokalleriyle Can Ozan’a eşlik etti.

Canozan, albümü şöyle anlattı: "Albümdeki şarkıları yazmam bir seneden fazla sürdü. Kafamda bu albüme ait çok spesifik bir tını vardı. Büyürken dinlediğim rock gruplarının analog ekipmanlardan ve amfilerden çıkardıkları o tını zihnimin en ücra köşelerine kadar yer etmişti. Eski klasik tarzda; yani elektro gitar, davul ve bas gitardan oluşan geleneksel rock tınısında bir albüm yapmaya heveslenmiştim. Kayıt ve aranje kısmı çok keyifliydi."

FİLM

Nuh Tepesi

Cenk Ertürk'ün hem yazıp hem yönettiği ve SİYAD Ödülleri’nde en iyi film seçilen Nuh Tepesi, 2 Nisan’da Netflix’te yayınlandı. Haluk Bilginer, Ali Atay, Arin Kusaksizoglu, Hande Doğandemir ve Mehmet Özgür’ün başrollerde yer aldığı film bir yandan babasının isteğini yerine getirmek, diğer yandan da ayrılmak üzere olduğu hamile karısıyla arasını düzeltmek için çabalayan bir adamın hikâyesini konu ediyor.

Orta yaş krizi ile baş etmeye çalışan Ömer, babasının isteği üzerine onunla birlikte İstanbul'dan memleketleri Bursa'ya doğru yola koyulur. Babası, öldüğü zaman köyün tepesinde bulunan, yıllar önce kendisinin diktiğini iddia ettiği bir ağacın altına gömülmek istemektedir. Ömer babasının isteğini kabul etse de, başta muhtar olmak üzere tüm köy halkı bu isteğe şiddetle karşı çıkar. Ömer ve babası, arazinin kendilerine ait olduğunu kanıtlayabilmek için uğraşırken, bürokrasi engeline takılır.