Haftanın Pusulası...

KİTAP

Gözleri Tanrı’yı Seyrediyordu

Toni Morrison’ın zamanımızın en büyük yazarlarından saydığı, antropolog, sinemacı, tiyatro oyunu yazarı, öykücü ve romancı Zora Neale Hurston ateizmiyle, siyah-beyaz toplumsal bütünleşmesine dair görüşleriyle ayrıksı bir isimdi. Yaşadığı dönemde Harlem Rönesansı’nın kilit yazarlarından olsa da yapıtları görmezden gelindi. Ancak Alice Walker’ın 70’lerdeki bir makalesinden sonra ilgi görmeye başladı. Gözleri Tanrı’yı Seyrediyordu günümüzde Afro-Amerikan edebiyatının en çok okunan eserlerinden.

Güzeller güzeli, başına buyruk Janie Crawford büyüklerinin yolundan gitmek istemiyor. Gönlüne göre sevecek, aklına eseni yapacak, istediği biçimde yaşayacak o. Janie tam üç kere evlenecek ve yokluktan zenginliğe, sevgisizlikten aşka yolculuğunda bazen gerçekten zor olsa da burnunun dikine gitmekten asla vazgeçmeyecek.

Zora Neale Hurston’dan Gözleri Tanrı’yı Seyrediyordu, uzun süre kıymeti bilinmeyen bir yazarın başyapıtı, “kimsenin merhametine ihtiyacı olmayan bağımsız kadınların romanı”. (Tanıtım Bülteninden) İthaki Yayınları / 200 sf / 30 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Veba Geceleri / Orhan Pamuk / Yapı Kredi Yayınları

Var Mısın? / Doğam Cüceloğlu / Kronik Kitap

Empedoklesin Dostları / Amin Maalouf / Yapı Kredi Yayınları

ALBÜM

Erçin Kaya / Music for Piano

Besteci, piyanist Erçin Kaya, ilk albüm çalışması “Music for Piano” ile müzikseverlerin karşısında. Müzisyen bu albmle dinleyiciyi 10 parçalık içsel bir yolculuğa çıkarıyor. Tamamı enstrümantal parçalardan oluşan çalışma, tek seferde ve doğaçlama olarak kaydedildi.

Kaya, türler arası geçişkenliğin olduğu albümü, “Bence new age ile post minimalizm arasında gidip geliyor. Arada cazın içinden geçip kendini yenileyerek çağdaş klasik müziğe kayıyor. Yani tarz olarak da akışkan. ‘Sezgisel müzik’ diye literatüre geçmiş bir tarz olsaydı işte bu derdim” sözleriyle anlatıyor.

Erçin Kaya, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı Madeleine D. Roy ile birlikte Streets/Sokaklar isimli bir proje üzerinde çalışıyor. Madeleine D. Roy’un vizöründen İstanbul başta olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarında analog çekilmiş sokak fotoğrafları Kaya’nın yazdığı müziklerle birleşiyor. Proje önümüzdeki süreçte New York Manhattan’da iki önemli galeride sanatseverlerle buluşacak.

Ruhu doyuran şarkılar:

Karakolda ayna var / Gökçe Kılınçer

Gülmemiz gerek / Kardeş Türküler

Deniz üstü köpürür / Mary Jane

DİZİ

Modern Family

En uzun soluklu komedi dizilerinden biri olan “Modern Family” 11 sezonuyla Netflix’te izleyiciyle buluşuyor. 2009-2020 arasında yayınlanan dizi, final sezonuyla veda etse de “Friends” ve “When I Met Your Mother” gibi Amerikan komedi dizi tarihine geçti ve tekrar tekrar izlenebilecek diziler arasında yerini aldı.

Steve Levitan ve Christopher Lloyd tarafından yaratılan Modern Family, 2010-2014 yılları arasında beş kez en iyi komedi dizisi dalında Emmy ödülü kazanmasının yanı sıra SAG gibi pek çok başka ödül de kazandı. ABC kanalı, 10’uncu sezon bölümleriyle ekrana veda edeceği duyurulan diziyi bir sezon daha uzatmıştı. Üç farklı ailenin hayatlarını konu alan dizi, belgesel havasında çekiliyor. Dizinin bazı sahnelerinde oyuncular doğrudan kameraya konuşuyor. Gündem kaçmak ve kafa dağıtmak isterseniz tavsiye!