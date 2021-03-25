Haftanın Pusulası...

KİTAP

Kör Mağara Balıkları

Segâh Makamı ve Turuncu Zamanlar’dan sonra Esra Kahraman, üçüncü romanı Kör Mağara Balıkları’yla yine bizi 78’lilerin naif, samimi, dost dünyasına götürüyor. Tarihe tanıklığın ötesinde acımasızca tepelenmiş bu kuşakla gelecek kuşaklar arasında bir eşduyum kanalı olsun diye tasarlayıp kurgulamış hikâyesini. Kör Mağara Balıkları’nı okuyunca hem hâlâ “ne güzel çocuklardık ama” diyen o serüvencilerin heyecanına tanık olacaksınız, hem susmanın da konuşmanın da ustalık gerektirdiği “onuru cezalandıran o karanlık çağ”ın zulmüne.

Kitabı okuyup kapatınca olasılıkla kör mağaralardan kör kuyulara düşmüş olsalar da hâlâ devam eden onların macerasına katılmak isteyenlere bir deneyim boyutu, bir deneyim olanağı sunuyor Kahraman. - Hayri K. Yetik (Tanıtım Bülteninden) Ayrıntı Yayınları / 256 sf / 25 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları bu hafta da değişmedi:

- Empedokles’in Dostları / Amin Maalouf / Yapı Kredi Yayınları

- Var mısın? / Doğan Cüceloğlu / Kronik Kitap

- Parsel Parsel / Murat Ağırel / Kırmızı Kedi Yayınları

TEKLİ

Hakan Grey / Yalanlar

Art arda iki tekli; “Yağmur Sonrası” ve Ceren Bayar ile düet “Kromatik Çiçekler”i dinleyicilerle buluşturarak alternatif tınıların izinden giden müzisyen Hakan Grey, sözü-müziği- düzenlemesi kendisine ait olan rock ve blues tınılı yeni teklisi “Yalanlar”ı dinleyicilerle buluşturdu. Teklide Grey’e davullarda Ceyhun Tütüncü, basta Engin Ali Erköse, piyano-Hammond’da Semih Nevşehirli eşlik ederken akustik-elektrik gitarlar Grey tarafından icra edildi ve vokaller de Grey tarafından üstlenildi. Mix ve mastering ise Ceyhun Tütüncü’ye ait.

Ruhu doyuran şarkılar:

Merve Çalkan / Gözlerin

Faraj Suleiman / Love

Adam Naas / No Love Without Risk

FİLM

Women Make Film

Kundura Sinema’nın yeni çevrimiçi izleme platformu Kundurama gösterimleri, Mark Cousins’ın 14 saatlik ilhâm verici belgeseli “Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema” ile devam ediyor.

Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan ve 2020 Avrupa Film Ödülleri’nde Yenilikçi Anlatım Ödülü alan belgesel, 200’e yakın kadın yönetmenden binlerce sahneyi biraraya getiriyor ve film çekmenin 40 altın kuralını Tilda Swinton, Jane Fonda, Adjoa Andoh, Sharmila Tagore, Kerry Fox, Thandie Newton ve Debra Winger’ın rehberliğinde anlatıyor.

Dünyanın dört bir yanından kadın yönetmenin ders verdiği bir sinema okuluna dönüşen film; sinema tarihinin ilk kurmaca filmini çekmiş Alice Guy-Blaché’tan ilk animasyon filmin yaratıcısı Lotte Reiniger’e, Yeni Dalga’nın öncülerinden Agnès Varda’dan 82 yıllık Oscar tarihinde En İyi Yönetmen Ödülü’nü alan ilk kadın olan Kathryn Bigelow’a, yüzlerce kadın sinemacının görmezden gelinmiş veya yok sayılmış devrimci yapıtlarını keşfetmek için de etkileyici bir arşiv sunuyor.

Film okuyan, yazan, çeken ve izleyen herkese cinsiyetçilikten uzak, çevrimiçi bir okulun kapılarını aralayan bu eşsiz çalışma, 15 Mart-12 Nisan tarihleri arasında https://kundurama.beykozkundura.com/ adresinde Türkçe altyazı seçeneğiyle ücretsiz izlenebilecek.