Haftanın Pusulası...

KİTAP

Yitirilen Cennet

Shakespeare’in ardından İngiliz edebiyatının üzerinde en çok konuşulmuş, tartışma yürütülmüş ismi John Milton’un Yitirilen Cennet’i, eksiksiz olarak ilk kez Yiğit Yavuz çevirisiyle raflarda.

Yitirilen Cennet, Tanrı’ya isyan ederek onunla savaşa tutuşan, sonradan Şeytan adını alacak baş melek Lucifer ve onun isyanına katılmış olan meleklerin atıldığı Cehennem çukurunda başlar… Şeytan, Yitirilen Cennet’in en renkli, en cazip karakteridir; genel olarak eserde okurlara en fazla zevk veren bölümler, Şeytan’a dair anlatıların geçtiği bölümlerdir. Milton’ın destanında Şeytan kahramanlığın sınırlarında gezinir. Şeytan’ın Tanrı’ya pervasızca kafa tutuşu, boyun eğmezliği, okurda hayranlık uyandıran niteliktedir…

Yitirilen Cennet’in, asırlar içinde çok sayıda edebiyat, sanat ve popüler kültür ürünü üzerinde büyük etkisi oldu. Gustave Doré, William Blake gibi isimler Kayıp Cennet’in izleklerini resme döktüler. Percy Bysshe Shelley, lirik dramı Zincirlerinden Kurtulmuş Prometheus’un (Prometheus Unbound) önsözünde, karakteri Prometheus’u oluştururken Milton’ın Şeytan’ından esinlendiğini belirtir. Mary Shelley’nin Frankenstein romanı Yitirilen Cennet’e yoğun değinmeler içerir. (Tanıtım yazısından) İthaki Yayınları / 512 sf / 45 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Var mısın? / Doğan Cüceloğlu / Kronik Kitap

- Seyir / Piraye / Mona Kitap

- Empedoklesin Dostları / Amin Maalouf / Yapı Kredi Yayınları

ALBÜM

Olta Dayanışma’dan 5. albüm

Bağımsız müzisyenlerin biraraya gelerek oluşturdukları Olta Dayanışma, 5 Mart’ta beşinci albümünü dinleyici ile buluşturdu. “Umut denizine atılmış bir olta” mottosundan yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu albümün tüm gelirİ, yine diğer tüm dayanışma albümlerinde olduğu gibi pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılacak. Kapak tasarımını Yaman Can’ın yaptığı bu albüm ile beraber bugüne kadar toplam 55 şarkı yayınlanmış oldu. Bu şarkıların oluşmasında emek harcayan yüzü aşkın müzisyen dayanışma oltasını daha derine salmaya devam ediyor. Olta, yeni müzisyenlerin katılımıyla albüm serilerini sürdürmeyi ve dayanışmayı büyütmeyi hedefliyor. Altıncı albüm şimdiden hazır. Ve bu seriyi iki konsept albüm izleyecek. Bunlar ise Olta Türkü ve Olta Elektronik Müzik albümleri olacak.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Barabar / Feridem

- Oğuz Aksaç / Eyvah

- Cihan Murtezaoğlu / Belli Olmaz

DİZİ

Gözlerinin Ardında

Sarah Pinborough’nun Behind Her Eyes adlı kitabından uyarlanan Netflix’in yeni mini dizisi Gözlerinin Ardında, psikolojik gerilim sevenlere göre! Eşinden boşanan bekar bir anne olan Louise’in psikiyatrist patronu David ile yaşadığı ilişkiyi ve patronun gizemli karısı Adele ile beklenmedik bir şekilde gelişen arkadaşlığını konu alıyor. Sizleri ters köşe yapacak dizileri seviyorsanız, kendini takıntılı zihin oyunlarının içinde bulan Louise’in hikayesini mutlaka izlemelisiniz!