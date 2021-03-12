Haftanın Pusulası

KİTAP

Sofraya Bir Tabak Daha Koy

Eski bir apartmana bir şehrin kaç farklı sesini sığdırabilirsiniz? Kaç rengini? Kaç hatırasını? Reçeli bir türlü tutturamayan Aysel, çorba içemeyen Melih, mücver yapamayan Erol, pilav pişirmekten kaçan Zeliha, köklü bir ailenin kızı sıfatıyla mutfağa hiç girmemiş ama günü geldiğinde kendisini yapayalnız bulmuş Şara Hanım, hiçbir tadı ayırt edemeyen Sinan, hiçbir kekin tarifini istediği gibi hayata geçiremeyen Nilgün, herkesin matemine helva yetiştirirken yeteneklerini acısı karşısında kaybeden Necibe… İlginç, değil mi? Ama mesele çok daha derinlerde.

Gizem Hacımuto, bizi aramızda yaşayan ve görmekte yeterince cömert davranmadığımız insanları daha yakından tanımaya çağırıyor. İncelikle… Çarpıcı bir üslupla… Dokunaklı hikâyeleri sevenleri bu kitapta duygu yüklü bir yolculuk bekliyor… (Mario Levi) Bilgi Yayınevi / 240 sf / 30 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Parsel Parsel / Murat Ağırel / Kırmızı Kedi Yayınları

- Var mısın? / Doğan Cüceloğlu / Kronik Kitap

- Empedokles’in Dostları / Amin Maalouf / Yapı Kredi Yayınları

MÜZİK

Türkiye'nin ve dünyanın en çok dinlenen kadınları

Çevrimiçi müzik platformu Spotify, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kendine has bir kutlama yaptı. Bu bağlamda her yıl yaptığı gibi 2021 yılında da hem dünyanın hem de ülkelerin en çok dinlenen kadın sanatçılarını açıkladı. Peki 1 Ocak 2021 ila 22 Şubat 2021 tarihlerini kapsayan istatistiklere göre dünyanın ve Türkiye'nin en çok dinlenen kadın şarkıcıları kimler?

Tüm dünyada en çok dinlenen kadın şarkıcı Taylor Swift oldu. Son yılların en popüler şarkıcılarından bir tanesi olan Ariana Grande'nin ikinci olarak açıklandığı listenin üçüncü sırasında ise Dua Lipa yer alıyor.

Spotify'ın açıkladığı verilere göre Türkiye'de en çok dinlenen kadın şarkıcı ise Sezen Aksu oldu. Zeynep Bastık ise en çok dinlenen ikinci kadın şarkıcı. Listenin devamında ise Sertab Erener, Yıldız Tilbe ve Tuğçe Kandemir yer alıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Hold Back The River / James Bay

- Youth / Daughter

- Hunger / Of Monsters and Men

DİZİ

Ted Lasso

Bir Amerikan futbolu koçu, futbolun beşiği İngiltere’ye teknik direktör olarak davet edilirse ne olur? İşte Apple TV+’nın 2020 yapımı orijinal dizisi “Ted Lasso” bu sorunun cevabını mizahi bir dille veriyor. 2021 Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri kapsamında En İyi Komedi Dizisi ödülüne layık görülen, Altın Küre’de dizinin başrol oyuncusu Jason Sudeikis’e En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal) ödülü kazandıran dizi, şimdiden ikinci ve üçüncü sezon onayını aldı.

Yarımşar saatlik 10 bölümden oluşan 1.sezonun konusu ise kısaca şöyle: AFC Richmond isimli kulübün başkanı Rebecca Welton, yeni boşandığı eşinin favorisi olan kulübü başarısızlığa uğratarak intikam almak hırsıyla, Amerika’dan hiç teknik direktörlük deneyimi olmayan Ted Lasso’yu getirir. Amerikan futbolu deneyiminden başka tecrübesi olmayan Lasso ise sadece “teknik adamlığıyla” değil, futbolcularla ve çevresindekilerle kurduğu bağla herkesin sevgilisi olur. İngiliz “mesafeliliği” ile Amerikan “saftirik-sıcaklığı” arasındaki denge(sizliğin) iyi bir tonda işlendiği dizi, kimi zaman yine “öğretici Amerikalı” klişesine düşse de hem futbolu takip edenlerin hem de etmeyenlerin keyifle izleyeceği türden. Hele de İngiliz mizahı seviyorsanız kaçırmayın!