Haftanın Pusulası...

KİTAP

80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri

Oya Baydar’ın, 2020 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran pandeminin ilk günlerinden yıl sonuna kadar tuttuğu bu notlarda Covid-19’un toplumsal hayattaki etkilerini gün gün takip ediyoruz. Bir virüsün anlı şanlı insan uygarlığını perişan etmesi, halkın hastalığa yaklaşımı, tüm sokakları saran korku, sivil toplumun her şeye rağmen mücadeleye devam etme çabası, iktidarların çaresizliği, 65 yaş üstü insanların yaşadıkları kapanma/kapatılma günleri…

Tüm bunlar, 80 yıl boyunca mücadeleyi bir an olsun bırakmamış bir kalemin anıları, kendi hayatının muhasebesi ve geleceğe dair beklentileriyle yoğruluyor. Usta bir yazarın yaşanan bu ilginç zamanlara düştüğü, yıllar sonra bile tekrar tekrar dönülüp okunabilecek zihin açıcı notlar. (Tanıtım Bülteninden) Can Yayınları / 320 sf / 36,5 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Var mısın? / Doğan Cüceloğlu / Kronik Kitap

Seyir / Piraye / Moda Kitap

Empedokles’in Dostları / Amin Maalouf / Yapı Kredi Yayınları

ALBÜM

Alafsar Rahimov / Panik

On yaşında balabanla tanışan ve sonrasında dünyaya açılan Alafsar Rahimov ilk albümünü Kalan Müzik etiketiyle dinleyicileriyle buluşturdu. Aranjörlüğünü Etibar Asadli’nin, kreatif direktörlüğünü Hilal Beyazıt’ın yaptığı albümde, balaban, zurna ve vokal Alafsar Rahimov’a ait. Azerbaycan’ın en önemli zurna ustası olarak da bilinen Elefser Şekili’nin torunu olan

Rahimov, ilk caz albümüyle ve albümde yer alan kendi besteleriyle müziğe yeni bir soluk getiriyor. Balaban ile başlayan yolculuğuna zurnayı da katarak cazın farklı türlerini keşfeden

sanatçı, Panik albümüyle kültürel bir köprü kuruyor halklar arasında. Azeri eserlerin yer aldığı albümde, Bahçalarda Mor Meni, Feridem, Uzun Dere, Ay Dilber, Getme Getme, gibi bilinen anonim türküler de yer alıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Nasır / Melike Şahin

İçi Dolu Her Şeyim / Kaan Boşnak

Kalbimden Tenime / Canozan

FİLM

Dünyadan Haberler

Başrolünde Tom Hanks’in oynadığı ve yönetmen kodluğunda Paul Greengrass’ın oturduğu “Dünyadan Haberler- News Of The World” Netflix orijinal yapımı olarak dijital platformdaki yerini aldı.

Amerikan İç Savaşı’nın biraz sonrasında, mağlubiyete uğramış güney eyaletlerinde geçen film, savaşta yüzbaşı olarak yer almış Jefferson Kyle Kidd (Hanks)’i takip ediyor. Sahibi olduğu matbaa savaş sırasında kapanan Kidd, kasaba kasaba gezip, gazetelerden seçtiği haberleri, hikâyeleri insanlara anlatarak geçimini sağlıyor. Irkçılık ve cahilliğin had safhada olduğu güney eyaletlerinde kimse güvende değil. Böyle bir atmosfer içinde insanları dış dünyadan haberdar ederek dertlerinden uzaklaştırmayı amaçlayan Kidd, seyahatleri sırasında saldırıya uğramış bir at arabasına denk gelince filmin ana hikâyesi de şekillenmeye başlıyor. Yıllar önce Kiowa yerlileri tarafından kaçırılıp onlar tarafından büyütülmüş 10 yaşındaki Johanna (Helena Zengel) ile karşılaşan Kidd, İngilizce bilmediği için iletişim kuramadığı çocuğu akrabalarına teslim etmek için zorlu bir yolculuğa atılıyor.