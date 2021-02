Haftanın Pusulası...

KİTAP

Olmayanların Mabedi

İtibarını yitiren, tüm malvarlığına el konulan işadamı Egemen Dortay, bir gün teknesiyle açılır ve bir daha geri dönmez. Parçalanmış teknesine ulaşanlar onun intihar ettiğine hükmeder.

Sürekli hayatı ve varoluşunu sorgulayan kızı Eylül ise babasının ölmediğine inanır. Ona göre, babası, anlattığı masallardaki Anın Çocukları gibi, Hayaller Âlemi'ndeki mabedini bulmuş, sırra ermiştir. O sırra erme sırası şimdi Eylül'dedir. Çünkü babası ona mabede ulaşması için işaretler bırakmıştır. Eylül dünyanın bir ucundan öbür ucuna işaretleri takip ederek geçmişin karanlık taraflarıyla yüzleştiği uzun bir yolculuğa çıkar.

Ve sürprizlerle döşenmiş yol, onu ulaşılması en zor olan şeye götürecektir.

Genç yazar Baki Can Ediboğlu Londra'da doğdu, daha önce Karaköy'de Günbatımı ve Üç Nokta romanlarını yazdı. (Tanıtım Bülteninden) Doğan SoLibri / 448 sf / 42 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Seyir / Piraye / Mona Kitap

Var mısın? / Doğan Cüceloğlu / Kronik Kitap

Bu da Geçer / Ece Temelkuran / Everest Yayınları

ALBÜM

Teoman ve Piyano

Teoman, yeni yılın ilk günlerinde Procekts Film Müzik & Avrupa Müzik iş birliği ile “Teoman ve Piyano” isimli yeni albümünü yayımladı. Teoman'ın 1996 - 2006 arası 10 yıllık dönemde yazdığı şarkılardan 10 tanesi, piyanist Tuluğ Tırpan tarafından yeniden düzenlendi ve piyano - vokal olarak dinleyiciyle buluştu.

Albüm Hayyam stüdyolarında iki günde canlı olarak kaydedildi. Kayıt ve miks Volkan Gürkan, mastering ise Çağlar Türkmen tarafından yapıldı.

“17”, “Tesadüfler”, “Mektup”, “Bir Damla Gözyaşı”, “Kişisel Bir Şey”, “Rüzgar Gülü”, “Mutlu Son”, “Hiç Kimse Bilmez”, “Vur Sen Beni” ve “İnsanlar” isimli çalışmalarının yer aldığı yeni albüm “Teoman ve Piyano”yu tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.

Ruhu doyuran şarkılar:

For now I’m winter / Olafus Arnalds

Something about us / Daft Punk

Atlas Night / Kornel Kovacs

BELGESEL

Duru Olmak

Nükhet Duru'nun, Türkiye çağdaş müziğinin önde gelen isimleriyle yaptığı düetlerden oluşan son albümü “Hikayesi Var”ın üretim sürecine odaklanan belgesel “Duru Olmak” 19 Şubat'ta Netflix'te yayına giriyor. Albümün iki yıla yayılan yaratım sürecini kayda alan belgesel, Türkiye'nin ikonlarından Duru'nun hayatının dönüm noktalarına, sanata yaklaşımına ve yaşama dair tutkularına kapı aralıyor. Netflix'te yayına girecek Türkiye yapımı ilk müzik belgeseli olan “Duru Olmak”ın yönetmenliğini Mi Tunç, yapımcılığını ise Evren Ercan üstleniyor. Tınılarına aşina olduğumuz, bazılarını ezbere bildiğimiz Nükhet Duru şarkılarını yeni seslerden, farklı yorumlarla dinleten belgeselin orijinal film müziği ise Orkun Tunç'a ait.

Nükhet Duru'nun yaşamıyla sanatının iç içe geçtiği ilham veren öyküye, son albümünde Duru ile düet yapan Sıla, Kenan Doğulu, Teoman, Mabel Matiz, Funda Arar, Rubato, Ceylan Erdem, Ata Demirer, Kalben, Zeynep Bastık, Sena Şener ve Evrencan Gündüz ile yapılan görüşmeler ve stüdyodaki kayıt anları eşlik ediyor.