Haftanın Pusulası

KİTAP

Amin Maalouf / Empedokles’in Dostları

Daha çok tarihsel romanlarıyla tanınan ve Türkiye’de geniş bir okur kitlesine sahip Amin Maalouf’un sekiz yıl sonra yazdığı yeni romanı Empedokles’in Dostları, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.

Romanlarıyla olduğu kadar deneme kitaplarıyla da ilgi çeken Amin Maalouf, Empedokles’in Dostları’nda bu kez geleceğe yönelik bir kurguyla selamlıyor okuru. Ölümcül Kimlikler ve Uygarlıkların Batışı kitaplarında yer verdiği eleştirel gözlemlerin izinde yarı distopik bir dünya çiziyor. Platon’un mağarasından çıkıp Empedokles’in Dostları’yla tanışmaya davet ediyor bizi. (Tanıtım Bülteninden) YKY Yayınları / 216 sf / 28 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Seyir / Piraye / Mona Kitap

Körlük / Jose Saramago / Kırmızı Kedi Yayınevi

1984 / George Orwell / Can Yayınları

ALBÜM

Köksal Ekinci / Spica’nın Sesi

Astrolojik etkilere paralel müzik üretimiyle tanınan Köksal Ekinci, yedinci albümü Spica’nın Sesi’ni dinleyicilerle buluşturdu.

Astromüzik öncüsü Köksal Ekinci, albüme ismini veren Spica için “Gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri ve temsil ettiği değerlerle de birçok sanat eserine ilham veren, derin anlamlar taşıyan bir şans yıldızı. Romantik dönem akımından etkiler taşıyan bu şarkımla, dinleyenleri o çok özlediğimiz, filmlerdeki gibi romantik aşkların yaşandığı zamanlara ve modern bir valse davet ediyor” dedi.

Ekinci’nin 7. albümü olan Spica’nın Sesi’nde 7 şarkı yer alıyor, albümün prodüktörlüğünü Alper Gemici üstlendi. Mixler İlkay Dinsever, mastering Evren Arkman imzası taşıyor. Spica’nın Sesi, tüm dijital platformlardan dinlenebiliyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Gam’zedeyim deva bulmam / Kemani Tatyos Efendi

Kimseye etmem şikâyet / Melihat Gürses

Bülbülüm altın kafeste / Erkan Oğur

FİLM

The Dig / Kazı

Netflix, pandeminin etkisiyle bu yıl yeni filmlerin bir numaralı adresi hâline geldi. Bu dikkat çekici filmler arasında The Dig de yer alıyor. 2015 yılında Baba ve Kız – The Daughter ile ilk uzun metrajlısına imza atan Simon Stone’un yönettiği film başrollerinde yer alan isimlerle merak uyandırıyor. Filmin başrollerinde; bu yıl Promising Young Woman ile adından söz ettiren Oscar adayı oyuncu Carey Mulligan, usta oyuncu Ralph Fiennes, Baby Driver ve Rebecca gibi yapımlarla tanınan Lily James ve son olarak David Bowie’ye hayat verdiği Stardust filmiyle izleyicilerin karşısına çıkan Johnny Flynn yer alıyor.

Film, II. Dünya Savaşı yaklaşırken zengin bir dulun, arazisindeki tümülüslerde kazı yapması için amatör bir arkeolog tutmasıyla yaşanan olayları masaya yatırıyor. İkilinin yaptıkları keşif, ülkenin tarihiyle yakından ilgili oluyor ve geçmişe dair bu bulgular, geleceği belirsizliğini koruyan Britanya’da büyük bir yankı uyandırıyor.