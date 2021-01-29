Haftanın Pusulası...

KİTAP

İstanbul’da Bir Çay

Institut français Ankara Müdürü gazeteci-yazar ve radyo programcısı Sébastien de Courtois’nın “Un thé à Istanbul” adlı Fransızca kitabı Türkçe’ye çevirilerek kitap raflarında yerini aldı.

Orijinali 2014 yılında Le Passeur tarafından yayınlanan İstanbul’da Bir Çay, Mehmet Emin Özcan tarafından Türkçeye kazandırıldı ve Heyamola Yayınları tarafından baskıya hazırlandı.

Sébastien de Courtois bizi, âşık olduğu bu efsanevi kentin ruhuyla tanışmamız için şiirsel bir gezintiye davet ediyor. Bir Fransız yazarın gözünden kentimize ve kendimize bakıyoruz. Şehrin şaşkın aşığı ve mekânın gerçek bir uzmanı olan Sébastien de Courtois, okuru yüzyıllar boyunca sokaklarda geçen büyüleyici ve tutkulu bir edebi yürüyüşe çıkarıyor. Yazar, kentin ışığında, ışığın zamanında yıkanan bin çeşit mekânı içine çekiyor, bu şehri eksiksiz bir hikaye anlatma sanatı ile soyut olmadan şiirsel bir şekilde anlatıyor. (Tanıtım Bülteninden) Heyamola Yayınları / 192 sf / 50 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Seyir / Piraye / Mona Kitap

Var Mısın? / Doğan Cüceloğlu / Kronik Kitap

Bu Da Geçer / Ece Temelkuran / Everest Yayınları

ALBÜM

Hazi / Sayende

Müzikseverlerin “Woo Hoo” Grubu ve Dream TV'deki programlarından hatırlayacağı Hazi (Hazal Kazancı), yeni şarkısı “Sayende”yi geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Sayende; müzisyenin, özellikle pandemi döneminde yaşanan kadına şiddet olaylarından etkilenerek yazdığı bir şarkı… Senaryosunu Hazi'nin yazdığı şarkının klibinde Türkiye’den ve yurtdışından kadınlar rol aldı. Karakter, mevki, dil, din ve daha başka birçok açıdan farklı olan bu kadınların ortak noktası, hoşgörü.

Uzun yıllar boyunca televizyon ve eğlence sektöründe çalışan Hazi, 2019'da ilk teklisi "Out Of Mind"ı yayınladı. 2017 yılında Karayiplere taşınan ve yoluna bağımsız sanatçı olarak devam eden Hazi, söz yazmaya ve beste yapmaya devam ediyor. Son dönemdeki müziğini, etnik-elektronik olarak değerlendiren müzisyen, şarkılarını beste aşamasında etnik pop kurguluyor, düzenleme aşamasında ise elektronik müzik devreye giriyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Fotoğraf / Pilli Bebek

Çürüdüm / Evdeki Saat

Nefes Bile Almadan / Redd

DİZİ

Good Morning Veronica

Brezilya yapımı suç drama dizisi “Bom Dia, Verônica” (Good Morning, Veronica), 1 Ekim 2020’de Netflix ekranlarına geldi. Kısa zamanda da gerilim dizisi sevenlerin beğenisini kazandı. Dizi, Ilana Casoy’un Andrea Killmore takma adıyla 2016’da yayınlanan aynı adlı romanından uyarlandı.

“Bom Dia, Veronica”, Sao Paulo Karakolu’nda masa başında çalışıp, bürokratik rutin içerisinde görevini yapan silik bir polis memuru Veronica Torres’i merkezine alan bir dizi. Evli ve iki çocuk annesi olan Vero’nun hayatı, karakolda bir kadının intihar etmesiyle değişir. Aynı hafta içinde Veronica, hayatı için yardım isteyen çaresiz bir kadından isimsiz bir telefon alır ve soruşturma becerisini iki vakayı çözmek için kullanmaya karar verir. Kurbanlar, internette bir dolandırıcı tarafından kandırılan ve intihara sürüklenen genç bir kadın ve zeki bir seri katil olan üst düzey bir askerin boyun eğdirilmiş karısı. Veronica, araştırmaların derinliklerine indikçe, ülkesindeki kadınların karşı karşıya kaldığı şiddetle yüzleşiyor; kendisini ve ailesini tehlikeye atan kötü dünyada hayatta kalmaya çalışıyor.