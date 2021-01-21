Haftanın Pusulası...

KİTAP

Şöhret Dediğin / Ferdi Özbeğen

Evden her fırsatta kaçan küçük bir çocuğun annesi hiç de telaşlı ve endişeli değildir çünkü onu hemen, karşıdaki müzik aletleri satan dükkânda, piyanoların ayaklarının dibinde bulacağını bilir. O çocuk için müzik ve piyano sevdası, hiç tahmin edemeyeceği bir yaşamı bahşeden derin bir tutkuya dönüşecektir.

Hariciye görevlisi olmak isteyen bu İzmirli genç, babasının ölümü üzerine kendini pavyonlarda müzik yaparken bulur. Ancak bu şehir ona dar gelir ve İstanbul macerasına atılır. Muazzam hevesi müthiş bir gayrete, mücadeleye dönüşür ve bugün hasretle andığımız Ferdi Özbeğen yıldızlaşır.

Gazeteci, müzik ve sahne sanatları organizatörü Ali Rıza Türker’in, dostu Ferdi Özbeğen’nin hayatını anlattığı kitabı “Şöhret Dediğin” ölümünün sekizinci yılında sanatçıya bir vefa borcu. (Tanıtım Bülteninden) h2o kitap / 192 sf / 28 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Seyir / Piraye / Mona Yayınevi

Körlük / Jose Saramago / Kırmızı Kedi Yayınevi

1984 / George Orwell / Can Yayınları

ALBÜM

Emir Bermuda / Paralel Evren Günceleri

Alternatif müzik sahnesinin Ankaralı temsilcisi Emir Bermuda, 2019 yılında yayınlamaya başladığı teklilerine bir yenisini daha ekliyor. Paralel Evren Günceleri, Emir Bermuda'nın kendisi ve zaman kavramıyla ilgili yaşadığı hesaplaşmaları aktardığı 2 parçalık single’ı Kendimle Geçirdiğim Günler’in devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde. Emir Bermuda bu parçada, yaşamında karşısına çıkan tüm ihtimalleri, “şöyle olsaydı ne olurdu”ları, pişmanlıkları ve “keşke”leri alternatif bir gerçeklikte, paralel bir evrende kendisiyle karşılaştığı bir hikâye üzerinden anlatıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Ari Borakas / Yaşıyorum Sil Baştan

Birileri / Halledebilirdik

Yaşlı Amca / Giderdi Hoşuma

DİZİ

Des

Uzun yıllardır İngiltere’deki ünlü suç olaylarını mini dizi olarak ekrana getiren ITV, izleyiciyi bu sefer “Des” dizisiyle buluşturdu. 3 bölümden oluşan drama, Brian Masters’ın Killing for Company isimli kitabından uyarlanarak hazırlandı. Des’te seri katil Dennis Nilsen‘in hikayesi anlatılıyor.

1983 yılının Londra’sında bir boru tıkanmasının ardından bulunan insan kalıntıları üzerine polis tarafından başlatılan araştırma, onları yakınlarda oturan Dennis Nilsen’e götürür. Dizinin asıl hikayesi Nilsen’in 1983’teki tutuklanmasıyla başlıyor.

Hikaye, üç kişinin gözünden anlatılıyor. David Tennant’ın Nilsen’i canlandırdığı Des’te Daniel Mays, olayı araştıran Dedektif Peter Jay’i, Jason Watkins ise Dennis Nilsen’in hikayesiyle ilgilenen gazeteci ve biyografi yazarı Brian Masters’ı oynuyor.

1978-1983 yılları arasında aktif olan Nilsen’in en az 12 erkeği öldürdüğü düşünülüyor. Sosyal açıdan biraz tuhaf ve soğukkanlı davranan Dennis, işlediği cinayetleri sakınmayan bir tavırda konuşsa dahi noktaları birleştirmek o kadar da kolay olmuyor.