Haftanın Pusulası...

KİTAP

İstanbul’un Balıkları

Yeni İnsan Yayınevi, Fide Serisi'ne akademisyen-yazar Meltem Ulu’nun yazdığı ve Marynel Camacho’nun resimlediği İstanbul’un Balıkları başlıklı kitabı ekliyor.

İstanbul’da doğan ve çocukluk yıllarını Boğaz’ın eşsiz manzarasını görerek geçiren Meltem Ulu’nun son kitabı İstanbul’un Balıkları oldukça eğlenceli bir Boğaz macerası. Kitap, altı yılı aşkın süredir devam ettiği serbest çizerlik mesleğinde uluslararası işlere imza atan Venezuellalı çizer Marynel Camacho’nun rengarenk çizimleri ile hayat buluyor. Camacho’nun daha önce hiç görmediği İstanbul’un balıklarını resmetmekteki başarısı hayal gücünün yetkinliğini gözler önüne seriyor.

Bu hikayede Boğaz’da yaşayan çeşit çeşit balıkların, başlarına gelen bir felaketle nasıl mücadele ettiklerine tanıklık ediyoruz. Palamuttan uskumruya, kırlangıçtan lipsoza ve pisi balığından yunusa kadar sayısız balık, İstanbul’un Balıkları’nda çocuklara eşlik ediyor. Üstelik balıklar bu mücadelede yalnız değil, insanlar da onların macerasının bir parçası. (Tanıtım Bülteninden) Yeni İnsan Yayınevi / 44 sayfa / 34 TL

Kitapyurdu.com internet sitesinden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Körlük / Jose Saramago / Kırmızı Kedi Yayınevi

1984 / George Orwell / Can Yayınları

Momo / Michael Ende / Pegasus Yayınları

ALBÜM

Sinağrit Baba/ İnsan Ve Deniz

Ankaralı alternatif rock grubu Sinağrit Baba’nın yeni teklisi “İnsan ve Deniz” 8 Ocak’ta dinleyiciyle buluştu. İsmini, Sait Faik’in aynı isimli öyküsünden alan grubun, repertuvar seçiminde ve beste çalışmalarında, öykünün yarattığı karmaşık, dalgalı ve mavi hissin etkisi görülüyor. 2013’ten bu yana müzik çalışmalarını sürdüren ekip, “İnsan ve Deniz”den önce, bir Eskimo şiirinden hareketle besteledikleri “Oyun” ve bir hayal kırıklığı temsili olan “Tanzanya İptal” isimli iki şarkı yayınladı. “İnsan ve Deniz” isimli üçüncü şarkıları bir Charles Baudelaire şiiri ve insan ruhu ile denizin ortaklığını konu ediyor.

Grup uzun zamandır konserlerinde yer verdikleri diğer bestelerini de ilerleyen aylarda

dinleyiciyle buluşturmayı planlıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Wake / Can Gox

Journey / Mark Eliyahu

I’ll remember April / Miles Davis

FİLM

Azizler

Senaryosunu "Bir Başkadır" dizisinin yaratıcısı Berkun Oya'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Taylar Biraderler olarak tanınan Durul Taylan ve Yağmur Taylan'ın üstlendiği, Netflix'in yeni Türkiye yapımız “Azizler” yayına girdi.

Filmin başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, İlker Aksum, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, Göktuğ Yıldırım ve Helin Kandemir gibi isimler yer alıyor.

Tekdüze yaşamından ve çevresindeki herkesten bunalan Aziz (Engin Günaydın), yalnız kalmaya ihtiyaç duyar. Ancak başta eşini 10 yıl önce kaybetmiş olan Erbil (Haluk Bilginer) olmak üzere, iş arkadaşı Cevdet (Fatih Artman), patronu Alp Bey (Öner Erkan) gibi pek çok insan yalnızlıktan muzdariptir. Şehir hayatındaki yalnızlığı trajikomik bir şekilde işleyen ve dostluğu sorgulayan filmde Aziz’in yeğeni Caner’i canlandıran çocuk oyuncu Göktuğ Yıldırım da dikkat çekiyor.